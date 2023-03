St. Pöltner Domgarage wird nun Realität

Der Weg schien schon einmal geebnet vor knapp zwei Jahren: Bischof und Bürgermeister waren sich einig und haben eine historische Vereinbarung getroffen, Pläne für Stellplätze auf drei Geschoßen lagen auf dem Tisch, der Vertrag mit einem Betreiber war unterschriftsreif. Doch dann war es wieder still um die von vielen lang ersehnte Domgarage unter dem Bischofsgarten. Angesichts unsicherer Zeiten, hoher Preise und langer Wartezeiten in der Baubranche dürfte die Rechnung für den potentiellen Betreiber nicht aufgegangen sein.

Jetzt aber scheint die Zeit reif für geschätzt 300 Parkplätze im Osten der Innenstadt. Für Freitag haben Diözese, Stadt und Investoren zur Präsentation einer Tiefgarage für das Investoren-Viertel geladen.

Die neuen Stellplätze sollen Ersatz sein für die weggefallenen Parkplätze auf dem neu gestalteten Domplatz. Ersatz ist auch in einem viel zitierten Gemeinderatsbeschluss als Voraussetzung für einen Parkplatz-freien Domplatz festgelegt. Bereits gewöhnen konnten sich die Altstadt-Gäste während der zehn Jahre dauernden archäologischen Grabungen, die die Zahl der Parkplätze einschränkten. Weit mehr als 20.000 Skelette sollen der Wissenschaft wertvolle Erkenntnisse über das Leben in früheren Epochen bringen. Die Funde reichen zurück bis in die Römerzeit.

Der Domplatz ist mittlerweile fast komplett umgebaut. Bis Juli noch werden die letzten Steinplatten vor dem Kircheneingang gelegt. Noch heuer soll es auch erste Veranstaltungen geben auf dem neuen Pflaster. Vorbereitungen sind getroffen für eine große und eine kleinere Bühne auf dem Domplatz. Das Kulturjahr 2024 soll weiteres Leben auf den Platz bringen. Und auch für den Markt und religiöse Fest soll genug Platz zur Verfügung stehen. Wird nach den ursprünglichen Plänen gebaut, könnten dann bald Menschen, die mit dem Auto anreisen, über einen ebenfalls erneuerten Brunnenhof zum Domplatz und weiter in die Innenstadt gelangen.

