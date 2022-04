HTL-Schüler holen sich Gold, Silber und Bronze bei Hacker-Bewerb

Werbung

Die Schüler der HTL-St. Pölten sind im doppelten Sinne "gute" Hacker: Einerseits greifen sie nicht böswillig Ziele an, andererseits weisen sie überragende Fähigkeiten vor. Denn Michael Gail, Benedikt Schrabauer (beide 5AHIF) sowie Christian Renz (Absolvent des Vorjahres) holten sich mit ihren Teams Platz 1, 2 und 3 bei der Austria Cyber Security-Challenge (ACSC) 2021.

Die ACSC ist Österreichs größter „Hacker-Wettbewerb", bei dem junge Informatik-Talente und erfahrene IT- Security-Spezialisten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im April wurde das Doppelfinale in der Konzernhalle der A1 Telekom Austria durchgeführt. Covid-bedingt wurde die letztjährige Austragung auf heuer verschoben.

Bei dem Bewerb in Wien traten 68 Finalisten gegeneinander an. Sie konnten sich in den Qualifikationen der letzten beiden Jahre gegen mehr als 500 Mitbewerber behaupten.

Talente lernen gleichzeitig für Matura

Beim Doppelfinale galt es in acht Stunden, 17 verschiedene Aufgaben zu lösen, die nicht nur fachliche Qualifikationen erforderten, sondern auch Kreativität, Ausdauer sowie eine stark ausgeprägte Problemlösungskompetenz.

Dies Jung-Informatiker der HTL-St. Pölten meisterten die Herausforderungen mit Bravour und schnitten herausragend ab. Lob gibt es von der Schule auch deswegen, weil die Maturanten gerade ihr letztes Schulsemester abschließen und sich gleichzeitig für die Reife- und Diplomprüfung vorbereiten.

