Erfolgreichste „Jäger“ in der Region St. Pölten sind die Autofahrer

Region St. PöltenHalali! Für die Grünröcke beginnt wieder die Saison – und sie werden stetig mehr. „Im Bezirk St. Pölten unterziehen sich pro Jahr etwa 60 Jungjägerinnen und Jungjäger der Ausbildung und treten zur Jagdprüfung an. Der Trend ist steigend. Der Frauenanteil im Bezirk entspricht dem Landestrend. Die Jägerinnen sind jedoch nicht nur am ,Papier' Jägerinnen, sondern auch im Revier, bei Jagdhornbläsergruppen und als Funktionärinnen aktiv“, weiß Bezirksjägermeister Johannes Schiesser.

Was die Waidmänner zunehmend beschäftigt, ist der Klimawandel. Schiesser: „Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder und schneeärmer, zudem steigt das Risiko für Extremwetterereignisse. Dadurch verändern sich die Lebensräume in den Tieflagen sowie im Gebirge – und damit auch das Verhalten der Wildtiere. Sie erlernen neue Erfahrungen und passen in der Folge die Lebensweise an. Es kann zudem zu einer Veränderung der genetischen Informationen in Populationen kommen, indem sich die besser angepassten Tiere über mehrere Generationen durchsetzen.“ Im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels gebe es jedoch Gewinner und Verlierer.

Milde Winter sind gut fürs Wildschwein, Verlierer seien Kältespezialisten wie Alpinschneehase, Schneehuhn oder das Gamswild. Der Feldhase ist Profiteur und Verlierer zugleich: Er lebt ganzjährig oberirdisch und ist damit dem Wetter ausgesetzt. Ihm setzen nasskalte Frühjahrsmonate wie heuer sehr zu. Dann wird der Hasenbalg durchnässt und die Junghasen unterkühlen, wodurch die Sterblichkeit steigt und die Besätze sinken. Im Sommer profitiert er jedoch als ursprünglicher Steppenbewohner von den wärmeren Tagen. Gewinner ist das Wildschwein: Durch die milden Winter findet es in den kalten Monaten ausreichend Äsung vor. Mastjahre mit vielen Samen und Früchten von Eichen und Buchen liefern ihm zudem ausreichend Fett und Proteine. „Das Wildschwein passt zudem die Fortpflanzungsrate an die Verfügbarkeit von Nahrung an“, erklärt Schiesser.

Erfolgreichste „Jäger“ sind übrigens nach wie vor die Autofahrer: Im langjährigen Durchschnitt kommen 2.300 Wildtiere im Bezirk St. Pölten durch den Straßenverkehr zu Tode. Besonders betroffen sind Rehe (1.200 Stück), Niederwild wie Fasane, Feldhasen oder Füchse (1.100 Stück) sowie Wildschweine (60 Stück).

Jägerin Evelyn Gruber findet es gut, dass immer mehr Frauen die Ausbildung machen. Foto: Katharina Karner

Evelyn Gruber: „Jagd ist absolut im Trend“

Seit einigen Jahren begeisterte Jägerin ist die Schwarzenbacherin Evelyn Gruber: „Jagd ist absolut im Trend.“ Viele Jugendliche machen die Ausbildung und üben die Jagd weidmännisch aus, darunter seien mittlerweile auch viele Frauen. „Ich kenne natürlich einige meiner Kolleginnen und finde es gut, dass auch hier ein Wandel eingesetzt hat.“ Der Klimawandel hingegen sei in den Wäldern noch nicht massiv zu spüren, „dennoch wird er uns noch alle beschäftigen“. „Im Pielachtal haben wir gute Voraussetzungen. Wir haben großteils Mischwälder mit teilweiser Fichtenaufforstung. Vielfalt ist wichtig“, ist Gruber überzeugt.

In den letzten Jahren tauchten immer wieder Gerüchte um Wolfsrisse in der Region auf. Für Gruber wirft das Thema Wolf eine Grundsatzfrage auf: „Was will unsere Gesellschaft überhaupt? Was will jeder Einzelne?“ Dort, wo der Wolf die letzten 100 Jahre war, stelle er kein Problem dar. „Auf EU-Ebene gibt es gerade Überlegungen und nachdem der Wolf nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, wird vermutlich am Schutzstatus gerüttelt werden“, sagt Gruber. Größtes Thema im Tal beim Wild sei der Mähtod. Zum Schutz gibt es Ideen und Projekte wie Wildtierschutz Mostviertel aus Rabenstein, die mit Drohnen das Feld vorab absuchen.

„Wildbret ist in Österreich eine typische Herbstmahlzeit“

Das Unternehmen Parzer und Reibenwein aus St. Pölten hat neben der Wildannahmestelle am Roßmarkt in der Stadt auch zwei Annahmestellen im Bezirk Lilienfeld: in Schrambach in der Bergknappengasse 50 und in Türnitz, beim Gasthaus Sieber-Plöttigmühle, in der Schildbachrotte 15. Hier können Jäger, die mit Parzer und Reibenwein kooperieren, rund um die Uhr in einem Kühlraum ihr erlegtes Wild abgeben. Es muss dafür nur weidmännisch fachgerecht aufgebrochen und gekennzeichnet werden.

„Wir holen dann zweimal die Woche das Fleisch ab“, informiert Günter Reibenwein. Eine Temperatur von zwei bis vier Grad sorgt für die perfekte Kühlung. Rotwild, Rehwild, Muffel-, Gams- und Schwarzwild werden hier von den Jägern in ihren Revieren hinterlegt. Einige Weidmänner, vor allem jene mit größeren Revieren, haben hingegen eigene Kühlräume. Da holt Reibenwein direkt das Wildfleisch ab, wie beispielsweise in Annaberg oder auch im Pielachtal.

„Wildbret ist für die Österreicher eine typische Herbstmahlzeit“, sagt Reibenwein und stellt fest: „Den Rest des Jahres wird das Wild von vielen als hochwertiges Fleisch leider vergessen.“ Sein Geschäft habe von September bis Weihnachten Hochsaison, zwei Drittel des Fleisches müsse er übers Jahr an den Großhandel abgeben. Und das, weiß er, bestimme dann auch den Preis. Denn dem internationalen Großhandel sei die Regionalität nicht so vorrangig. „Wir führen aber nur Wildfleisch aus dem Bezirk Lilienfeld, Pielachtal und Mariazellerland“, betont er. Er bedauert, dass sich in Österreich nicht wie in anderen Ländern, etwa in der Schweiz oder in Frankreich, das Wild ganzjährig am Speiseplan befindet. „Dabei ist Wild das natürlichste Fleisch“, verweist er auf dieses hochwertige Nahrungsmittel, fernab von Billigfleisch, oft aus dem Ausland, welches dann im österreichischen Handel Einzug findet. Auch für Grillen sei Wild – insbesondere das Filet – vorzüglich geeignet. „Fürs Braten nimmt man das Schlögl und die Schulter fürs Gulasch“, empfiehlt er. Bei den Kunden aktuell sehr beliebt seien das Hirschkalbfilet und die Rehkeule. Als möglichen Impuls für den besseren Absatz im Land sieht er die neue Vorgabe zur Herkunftskennzeichnung für Großküchen.

Forschungsgemeinschaft Lanius unterstützt Volksbegehren „Für ein Bundes-Jagdgesetz“

Nicht alle sehen die Jagd, wie sie derzeit geregelt ist, positiv. So kann man derzeit Unterstützungserklärungen für das Volksbegehren „Für ein Bundesjagdgesetz" abgeben. Es wird neben österreichweit agierenden Vereinen und Organisationen auch von der Forschungsgemeinschaft LANIUS unterstützt. „Die Wichtigkeit des Volksbegehrens lässt sich an vielen Punkten festmachen, exemplarisch sei nur das Rebhuhn genannt: Trotz stark rückläufiger Bestandszahlen (-84% in den letzten 25 Jahren!) begann vor wenigen Wochen wieder die Schusszeit auf Rebhühner“, heißt es von LANIUS. In sechs Bundesländern (auch Niederösterreich) sei das Rebhuhn „jagdbares Wild“, sogar dort, wo es am Rand des Aussterbens steht. Laut NÖ Jagdverband wurden im Jahr 2021 noch 619 Exemplare geschossen. Das Volksbegehren „Für ein Bundesjagdgesetz“ fordert das Ende der Jagd auf das Rebhuhn und die Festlegung der jagdbaren Arten nach wissenschaftlichen Kriterien in einem ökologie- und tierschutzkonformen Bundesjagdgesetz.

Wahlberechtigte Personen können auf jedem beliebigen Bezirks- oder Gemeindeamt, sowie rund um die Uhr online mittels Handysignatur ihre Unterstützungserklärung für das Volksbegehren abgeben: