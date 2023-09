Feiern mit dem Profi: Es steigt wieder eine Joschimania

Wer in Niederösterreich fort war, kennt die Nitelife-Fotografinnen und -Fotografen, immer mit Kamera bewaffnet, geschmückt mit pinker Krawatte und für jeden Schmäh zu haben. An ihrer Spitze steht Mastermind und Gründer Josef Haiden, der das Projekt 2008 ins Leben rief. Nun veranstaltet er eine Fete, und das nicht zum ersten Mal. Bereits in den Nullerjahren war die Joschimania ein Fixpunkt, zuletzt ging sie 2013 über die Bühne.

Am Samstag, 9. September, steigt sie in ihrer angestammten Location, der Jahnturnhalle. „Ich wollte schon länger einmal wieder eine Joschimania veranstalten, jetzt hab ich mich darübergetraut“, erzählt der Namensgeber.Nach Hochzeit und der Geburt seiner Tochter, nach der Integration seiner Partyseite nitelife.at in die NÖN und dem Aufbau seines Fotobox-StartUps fotoking.at, wagte sich „Joschi“ nun wieder auf de Veranstalter-Seite.

Er begann seine Karriere im Partybusiness 2002 bei HitFM, heute 88,6. Das heißt, er hat schon Jahrzehnte von Partywütigen vor seiner Kamera gehabt. „Die Leute gehen früher weg, die Musik hat sich gewandelt, ist schneller und härter“, erzählt er über die Veränderung.

Mastermind Joschi Haiden lädt zur Joschimania. Foto: Joschi Haiden

Partyfotos sind auch in Zeiten von Handykameras beliebt: „Man merkt einen Qualitätsunterschied, und die Jungen kennen jetzt ja nur mehr die Handyfotos, die merken das noch krasser.“ Seine Höhepunkte in den vergangenen Jahren kann Joschi Haiden nicht aufzählen: „Jede Veranstaltung hat ihre Highlights. Festivals sind immer abwechslungsreich, die Leute sind entspannter.“

Bei der Joschimania wird er bis zum Ende dabei sein, schließlich ist er ja geübt darin, bis spät in die Nacht wach zu bleiben und zu arbeiten, wo andere feiern.

VIP Tickets, Gratis-Tickets und Goodies gibts auf joschimania.at/karten oder unter NÖN.at/ticketshop

Wir verlosen einen VIP-Tisch für 6 Personen. Teilnahmeschluss ist der 7.9.