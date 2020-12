Rund 104 Milliarden Euro Umsatz haben die tausend erfolgreichsten niederösterreichischen Unternehmen im Jahr 2019 erwirtschaftet. Knapp 8,3 Milliarden davon gingen in die Landeshauptstadt und in den Bezirk St. Pölten.

Im gerade veröffentlichten Ranking im Jahrbuch der NÖ-Wirtschaft des Echo-Verlags liegt St. Pölten mit 58 Unternehmen in der Liste weiterhin auf dem dritten Platz (5,31 Milliarden), der Bezirk mit 55 Unternehmen auf Platz acht (2,98 Milliarden Euro). Ganz vorne mit addierten Umsätzen aus dem Ranking von mehr als 53,68 Milliarden Euro liegt der Bezirk Mödling mit Spitzenreiter Rewe, Billa & Co sowie Novomatic, dahinter der Bezirk Amstetten mit 7,15 Milliarden Euro.

„Im Bezirk und in der Stadt St. Pölten gibt es über 12.000 Unternehmen, überwiegend Klein- und Mittelbetriebe – diese bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft“, sieht der neue Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Mario Burger in der Darstellung der Top 1.000 lediglich einen Auszug. „Viele tolle Unternehmen bleiben aufgrund der geringeren Größe unerwähnt.“ Burger freut sich aber trotzdem, dass „in der Darstellung der Wirtschaftskraft sowohl in der Stadt als auch im Bezirk Umsatzsteigerungen festgestellt wurden“ und es im Bezirk sogar fünf Betriebe mehr unter die Top 1.000 geschafft haben.

Landeskliniken-Holding hat den meisten Umsatz

Umsatzstärkstes Unternehmen in der Region war im Vorjahr auf Platz sieben im Niederösterreich-Ranking wieder die Landeskliniken-Holding mit über 1,9 Milliarden Euro, die mittlerweile in der Landesgesundheitsagentur aufgegangen ist. Auf den regionalen Platz zwei hat sich Constantia Teich geschoben. Kika und Leiner haben im Vergleich zum Jahr 2018 ein paar Plätze verloren. Stark im Bezirk ist auch die Erber AG mit Sitz in Getzersdorf, die im Herbst um fast eine Milliarde Euro an den niederländischen Konzern Royal DSM verkauft wurde. Neu hinzugekommen ist etwa Austria Bau NÖ/Wien. Noch im Ranking vertreten ist für 2019 die Laufen AG, die ihre Produktion mittlerweile aus Wilhelmsburg verlagert hat, und Rehau, die ihr Werk in Neulengbach 2021 schließen wird.

Den größten Sprung nach vorne hat die Schirak KG gemacht, um gleich 230 Plätze. Um immerhin 110 Plätze weiter vorne als 2018 zu finden ist Schmied & Fellmann.