Das Rote Kreuz Pyhra zog Bilanz: In der Jahresstatistik der Ortsstelle stehen rund 900 Krankentransporte (Tendenz fallend) und 233 Einsätze (gleichbleibend), davon 33 mit dem Notarzt, zu Buche. Dabei wurden etwa 23.700 Kilometer zurückgelegt.

Lehrgänge zu Hygiene und Patientenbeurteilung sowie Pflicht-Fortbildungen über Großeinsatz und Schlaganfall mit elektronischer Dokumentation wurden an der Ortsstelle durchgeführt. Weiters gab es einen gemeinsamen Ausflug in die Wachau auf die Donau zur Sonnenwende, Teilnahme an kirchlichen Festen sowie Mitarbeit beim Bauernmarkt und Pyhringer Advent.

Vizebürgermeisterin Maria Hinterhofer zeigte sich vom Engagement bei der Jugendarbeit sehr beeindruckt und brachte Grüße des gesamten Gemeinderates. Die frohe Botschaft: Der Zuschuss der Marktgemeinde für die Jugendarbeit wurde erhöht.