Das war das Jahr 2021 in St. Pölten

St. Pölten bleibt rot

Die SPÖ von Bürgermeister Matthias Stadler verteidigt Ende Jänner die Absolute, die ÖVP holt auf, die Grünen holen sich einen Stadtrat-Sitz, NEOS ein Mandat: Nach einem Wahlkampf um Themen wie Wachstum, Bau-Boom und die S 34 wählt St. Pölten am 24. Jänner einen neuen Gemeinderat.

Am Wahlabend ist klar, dass Matthias Stadler auch in die vierte Amtsperiode mit einer absoluten Mehrheit seiner SPÖ im Rücken geht. 56 Prozent holen die Sozialdemokraten und verlieren damit drei Prozentpunkte. Das kleine Minus erklärt Stadler mit der um acht Prozent gesunkenen Wahlbeteiligung.

Für die ÖVP gibt es nach dem schlechtesten Ergebnis seit 1945 fünf Jahre zuvor ein Plus von 2,5 Prozent. Das Ergebnis mit 22,7 Prozent entspricht aber nicht ganz den Erwartungen. Der intern nicht unumstrittene Kampf gegen das schnelle Wachstum der Stadt zielte offensichtlich ins Leere – der Gewinn von einem Mandat stärkt aber Spitzenkandidat Matthias Adl den Rücken.

Bunter werden Gemeinderat und Stadtsenat durch die Erfolge von Grünen (8 %/ +5,3%) und NEOS (3,2 %/ +1,6 %). Beide Parteien erzielen das beste Ergebnis ihrer Geschichte – Grünen-Spitzenkandidatin Christina Engel-Unterberger ist fortan im Stadtsenat vertreten. Für die NEOS zieht Niko Formanek neu in den Gemeinderat ein – ein Erfolg nach dem gescheiterten Anlauf vor fünf Jahren.

Mit einer schweren Niederlage endet der Wahltag für die FPÖ: Sie stürzte auf 8,9 Prozent ab, verliert drei der sechs Mandate und zudem einen Stadtrat. Schuld sei die Ibiza-Affäre mit ihren Folgen, macht Spitzenkandidat Klaus Otzelberger die bundespolitische Lage für die Niederlage verantwortlich.

Gescheitert ist der Versuch der KPÖ, nach 20 Jahren wieder in den Gemeinderat einzuziehen: 1,2 Prozent waren klar zu wenig.

Das Kinderkunstlabor wird aus Holz gebaut

Ein Holzbau mit dreieckiger Grundfläche und drei Geschoßen wird das Kinderkunstlabor. Der Entwurf des künftigen Generalplaners Schenker Salvi Weber Architekten ZT wird Anfang März als Siegerprojekt präsentiert. Kein Museum oder Theater, sondern eine „kreative Werkstatt“ soll das zwölf Millionen Euro teure Projekt werden. Kinderbeiräte werden das Angebot aktiv mitgestalten. Verbaut werden 750 von 5.500 Quadratmetern im Altoona Park. Der Standort sorgt aber auch für Proteste von Bürgern und Opposition. Im Gemeinderat geht die Abstimmung trotz Kritik 34:4 für den Standort aus.

Kooperation ebnet Weg für Domgarage

Ein Meilenstein wird im Juni gesetzt. Eine umfangreiche Kooperation zwischen der Diözese St. Pölten und der Stadt ermöglicht nun eine Tiefgarage im Bischofsgarten als Ersatz für Parkplätze auf dem Domplatz und geht noch darüber hinaus. Der ehemalige Alumnatsgarten wird öffentlich zugänglich sein. Die Öffnung soll eine Achse vom Domplatz über die ehemalige Synagoge und das Kinderkunstlabor ins Regierungsviertel bilden. Kooperieren werden Magistrat und Kirche ebenfalls im Haus neben dem Dom. Die bald dort situierte Stadtbibliothek möchte die Diözese mit einem Teil der Domothek ergänzen. Nach dem Absprung des ursprünglichen Tiefgaragen-Betreibers später im Jahr läuft die Suche nach einem neuen.

Wirte tanzen aus Vorfreude auf Gäste

In gleich mehreren Lockdowns müssen die St. Pöltner Wirte Kreativität beweisen. Monatelang können sie ihre Gäste nicht im Lokal begrüßen. Viele Gastronomen stellen in dieser auf Abholung und Lieferung um. Froh sind sie aber jedes Mal, wenn die Lokale wieder belebt sind. Ihre Vorfreude auf die Gäste zeigen sie auch im Mai mit einem Tänzchen. 140 Mitarbeiter von 40 Betrieben machen mit bei der Jerusalema-Challenge.

St. Pöltner Genossenschaft feiert 100 Jahre

Ihr hundertjähriges Bestehen feiert die Allgemeine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft St. Pölten. Gegründet im März 1921, zählt „die St. Pöltner“ heute 12.000 Mitglieder, die in Summe mehr als 9.000 Wohnungen und Reihenhäuser in Niederösterreich erhalten. Gebaut wird weiter eifrig. Für Direktor Willi Gelb hat sich an den Prinzipien seit 1921 nichts geändert: „Wir bauen Häuser, die mehrere Jahrhunderte bestehen bleiben.“

FH-Campus wird eröffnet

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wird im Oktober der Zubau zur Fachhochschule eröffnet. Der neue FH-Campus bietet rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum der Hochschule mehr Platz für die Studierenden und Lehrenden der FH St. Pölten mit mittlerweile 26 Studiengängen. Und auch die Studierenden der Bertha von Suttner Privatuniversität übersiedeln in den modernen Neubau. Insgesamt rund 55 Millionen Euro fließen in die Errichtung und den Betrieb in den nächsten 25 Jahren.

Der Lup wird nachtaktiv

Anfang Mai fährt der erste Stadtbus bis in den späten Abend. Bis 22.30 Uhr ist der Lup nun Montag bis Samstag unterwegs. Sonntags um 20.30 Dienstschluss. Rund eine Million Euro kosten die 350.000 Kilometer mehr im Jahr auf den Linien 1 bis 9.

Promenade wird Grüner Ring

Nach Befragung der Bürger und vielen Ideen steht das Siegerprojekt für die Promenade um die Altstadt fest: Das Konzept „Grüner Loop“ wird im Herbst präsentiert. In der verkehrsberuhigten Promenade sollen Radfahrer auf Radstreifen und Linienbusse unterwegs sein. Für den motorisierten Individualverkehr dient die Promenade künftig nicht mehr für den Durchzugsverkehr. Pavillonartige Quader sollen als Gastgarten oder auch Hängematte und Schaukel genutzt werden können. Die Platane wird als Leitbaum künftig ausreichend Schatten spenden.

Neustart mit Museum am Dom

Österreichs ältestes Kirchenmuseum erstrahlt in neuem Glanz – und öffnet nach umfassender Neugestaltung im April wieder die Tore. Nach außen sichtbare Änderungen sind der Name – aus dem St. Pöltner Diözesanmuseum wurde das Museum am Dom St. Pölten – sowie der neue barrierefreie Zugang über den Domplatz. Im Inneren wurde mit viel Feingefühl in eine neue Präsentation der Räume investiert,

Leiner macht Pause für Großprojekt

Nach 111 Jahren gehen im Leiner-Stammhaus am Rathausplatz im Mai vorerst die Lichter aus. Auf dem 14.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Rathausplatz und Promenade entstehen die Rossmarkthöfe mit Geschäftsflächen, Gastronomie, Hotel, Konferenzzentrum, Büros, Wohnungen und einer Tiefgarage mit direktem Aufgang zum Rathausplatz. Ein besonderer Hingucker werden soll die Innenhof-Passage vom Rathausplatz zum Rossmarkt. Fertig sein soll das Projekt 2024.

Eisenbahnkreuzungen gesichert

2018 begannen die Arbeiten, jetzt sind Über- und Unterführung an der Leobersdorfer Bahnstrecke fertig. Die Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 13,8 Millionen Euro sorgen für mehr Sicherheit an den Eisenbahnübergängen bei der Wolfenbergerstraße und der Ochsenburgerstraße. Dort hatte es bereits einige tödliche Unfälle gegeben.

Geglückte Reanimation. Sabine Binder geht mit ihrem Hund spazieren und erleidet einen Herzstillstand. Durch die Hündin werden Christoph und Dali Reisinger aufmerksam. Während der ehemalige SKN-Athletiktrainer reanimiert, setzt die Frau den Notruf ab und kümmert sich um die Hündin. Sabine Binder überlebt und erholt sich schnell.

Neue Seelsorgen in den Pfarren

Im September übernimmt Moderator Marián Vrchovský nach sechs Jahre Kaplan und Pfarrer in Hainfeld und Ramsau die Pfarre St. Georgen. Er folgt auf Piotr Golec, der in den Pfarrverband Kasten wechselt. Der Pottenbrunner Pfarrer Sabinus Iweadighi ist nun auch Seelsorger in der Pfarre Viehofen. Pfarrmoderator Quirinus Greiwe verlässt die Pfarre Radlberg. Die Filialkirche Radlberg soll wieder stärker in die Pfarre Herzogenburg eingebunden. Der Herzogenburger Stadtpfarrer Mauritius Lenz und Kaplan Stephanus Rützler werden auch in Radlberg zu sehen sein. Außerdem übernimmt der Moderator Martin Hochedlinger, der einiger Jahre in Kirchberg an der Pielach verbracht hatte, die Seelsorge im Uniklinikum St. Pölten.

Feuerwehr wählt

Georg Schröder wird als Bezirkskommandant für fünf Jahre bestätigt. Neue Spitzen bekommen alle drei Abschnitte: Nicht nur die Landeshauptstadt wählt Anfang des Jahres, sondern auch die Feuerwehren. Bestätigt werden für weitere fünf Jahre Bezirkskommandant Georg Schröder und sein Stellvertreter Max Ovecka. Neuer Leiter des Verwaltungsdienstes ist Romano Casoria von der FF Traismauer-Stadt als Nachfolger von Werner Gira. Weiters im Bezirksfeuerwehrkommando vertreten sind David Rausch (FF St. Pölten-Stadt), Thomas Huber (FF Haunoldstein) und Johannes Gasthuber (FF Untergrafendorf).

Gleichzeitig werden in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf die Spitzenpositionen aller drei Abschnitte in der Region neu gewählt. Neu an der Spitze stehen nun Karl Lechner (FF Ober-Grafendorf) im Abschnitt St. Pölten-West, Franz Klampfl (FF Pottenbrunn) im Abschnitt St. Pölten-Stadt und Gerald Gaupmann (FF Pyhra) im Abschnitt St. Pölten-Ost. Johann Speiser und Leopold Lenz sind aus Altersgründen nicht mehr angetreten und auch Josef Gasthuber wollte Jüngeren Platz machen.

Kommandanten-Wechsel gibt es zuvor auch in einigen Wehren in der Landeshauptstadt und im Bezirk. Die Stadtfeuerwehr bekommt erstmals zwei Stellvertreter. Mateusz Fryn wird zum ersten Stellvertreter von Kommandant Dietmar Fahrafellner gewählt, der bisherige Stellvertreter Max Ovecka zum zweiten Stellvertreter.

Musik am See

Kultur und Kunstschaffende hat die Pandemie heuer erneut stark gebeutelt. Der Großteil der Veranstaltungen musste abgesagt werden. Ein Lichtblick waren die Auftritte am Ratzersdorfer See. Beim Bluesfestival und der Premiere des Musik.STP-Festivals rockten heimische Musiker ein Juli-Wochenende lang, so auch Felix Schnabl mit „Salami Sux“.

Klangspiel für Stattersdorf

Nach dem Schauspiel am Rathausplatz will Gastronom Otto Raimitz die St. Pöltner Gäste im Klangspiel kulinarisch verwöhnen. Dafür pachte er den ehemaligen Gwercher in Stattersdorf. Nach dem Umbau soll im modernen Restaurant nicht nur Platz sein für Hochzeiten und Feste, sondern auch für Abende mit Live-Musik.

Urteil im Heim-Prozess

Am zehnten Verhandlungstag fällt am Landesgericht St. Pölten das Urteil im Prozess um Vorgänge im Pflegezentrum Clementinum in Kirchstetten: Alle vier Beschuldigten werden für schuldig befunden. Zwei Pflegehelferinnen werden zu einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Die dritte Beschuldigte fasst eine bedingte Haft von 16 Monaten und eine Geldstrafe aus. Ein Diplompfleger wird zu 18 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Gegen die Urteile wird Berufung eingelegt.

Plan für zweites Gleis

Der neue ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2022 bis 2027 bringt ein viel gefordertes Bahnprojekt: den zweigleisigen Ausbau der Tullnerfelder Bahn zwischen St. Pölten und Herzogenburg. Der Rahmenplan sieht zumindest die Planung für diesen Ausbau vor, der die Voraussetzung ist für einen dichteren Takt, aber auch eine leistungsfähigere (und damit schnellere) Anbindung von Krems an St. Pölten – und damit an die Westbahnstrecke. Ebenfalls bis 2027 umgesetzt werden soll die Elektrifizierung der Bahnstrecken zwischen Herzogenburg und Krems sowie St. Pölten und Hainfeld/Freiland.

Ringen um S 34

Ein aufregendes Jahr hinsichtlich der Traisental-Schnellstraße S34 geht vorüber. Anfang des Jahres wird am Bundesverwaltungsgericht verhandelt. An nur einem Verhandlungstag wird alles abgehandelt. Im Februar steht die Naturschutz-Verhandlung beim Land NÖ an.

Die Gegner der S34 wettern gegen den Bau der Schnellstraße, Landwirte kämpfen um ihren Grund und Boden. Auch der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger und der Wilhelmsburger Bürgermeister Rudolf Ameisbichler sind mit dabei und bringen ihre Bedenken ein. Eines der Hauptthemen war der Wachtelkönig. Das angebotene Ersatzquartier empfindet die Forschungsgemeinschaft „Lanius“ als ausreichend. Schon fünf Wochen später erhält die Asfinag „grünes Licht“ vom Land.

Ministerin Leonore Gewessler hört sich die Sorgen der S34-Gegner an. Nadja Straubinger

Die Landwirte geben nicht auf. Zwar weist das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden der Gegner ab. Diese hoffen jedoch auf die Höchstgerichte. Organisationen wie „Virus“, „Umwelt-Lebenswert Ober-Grafendorf“ und „S34 sinnlos“ kündigen an, den Verfassungs- und Bundesverwaltungsgerichtshof einzuschalten.

Die St. Georgenerin Romana Drexler gründet die Facebook-Gruppe Stopp-S34. Mehr als 1.300 Mitglieder zählt diese mittlerweile. Mit einer Unterschriftenaktion soll das Thema über einen Initiativantrag in den Gemeinderat kommen. Die Unterschriften kommen zwar zusammen. Der Antrag im Gemeinderat wird aber mit der Mehrheit der SPÖ, FPÖ und neun der zehn Mandatare der ÖVP abgelehnt.

Mitte des Jahres formieren sich die S34-Befürworter. Sie organisieren Anrainer-Frühstücke mit Straßensperren, um auf die Notwendigkeit der S34 hinzuweisen.

Paukenschlag im Sommer. Ministerin Leonore Gewessler will in einem „Klimacheck“ die Asfinag-Projekte und damit auch die S34 evaluieren. Auf Einladung einer St. Georgener Bäuerin kommt sie nach St. Pölten und hört sich der Bedenken der S34-Gegner an.

Mehr als 10.000 Unterschriften kommen bei der Online-Petition gegen die S34 zusammen. „Stopp S 34“-Initiatorin Romana Drexler übergibt sie an Landtagsabgeordnete von ÖVP, NEOS, Grüne und SPÖ.

Ende des Jahres fällt schließlich die Entscheidung des Ministeriums. Die S34 soll zwar kommen, aber in geringerer Dimension. Die Planungen der neuen Schnellstraße der Asfinag finden in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich statt.

Raststation geschleift

Im Autobahnrasthaus Völlerndorf geht nach 50 Jahren eine Ära zu Ende. Die erste Rosenberger-Raststätte wird geschleift und Inventar versteigert. Im nächsten eröffnet dort an der Westautobahn bei Gerersdorf der „Rosehill Foodpark“. Die rund 30 Mitarbeiter sollen bleiben.

ASBÖ-Landeszentrale zieht um

Der Umzug der Landeszentrale des Arbeiter-Samariter-Bunds wird im Juni bekannt. Die Samriter übersiedeln von Wilhelmsburg nach Traismauer. Der Standort in Wilhelmsburg sei aufgrund steigender Anforderungen nicht mehr zeitgemäß und wegen seiner Lage nicht erweiterbar, so die Begründung.

Starmaniac begeistert

Der 21-jährige Mert Cosmus schafft es bei der Neuauflage von Starmania bis in die Final-Show. Eine Talentprobe abgeliefert hat auch die 19-jährige Wilhelmsburgerin Julia Novohradsky. Bis ins Halbfinale sang sich auch der 20-jährige Herzogenburger Marcel Kaiser.

Schloss erstrahlt in neuem Glanz

Schloss Viehofen präsentiert sich frisch hergerichtet. Die Familie Figl hat das historische Juwel seit 2003 restauriert und will es auch für Veranstaltungen öffnen.

Pyhra bekommt ein Naturbad

Im Juni ist es endlich soweit, die Naturbadeanlage öffnet nach großem Festakt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Tore. Auf einem Areal von 5.000 Quadratmetern können die Pyhringer nun das ganze Jahr über ihre Freizeit verbringen. Der Zubau des Bad-Bistros soll nächstes Jahr realisiert werden.

PVE erweitert

Im September eröffnen in Böheimkirchen die Erweiterung der Primäversorgungseinheit (PVE) sowie Kindertagesbetreuung und der neue Bewegungsraum. Das Objekt sei ideal für alle drei Nutzungen, betonte Bürgermeister Johann Hell. Mit der Sanierung nach Plänen von Architekt Herbert Dazinger stehen moderne und barrierefreie Flächen zur Verfügung. „Wir haben nicht nur sechs Ärzte mit tollen Assistentinnen, sondern auch Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeutinnen, eine Diätologin, eine Psychotherapeutin und Sozialarbeiter“, betonte PVE-Manager Philipp Schramhauser bei der Eröffnung.

Glückliche Schweine

Als erster Betrieb in Österreich setzt Familie Hubmann in Gerersdorf mit ihren Schweinen auf mobile Freilandhaltung. Ein Zelt dient als Unterstand, in einer Mischung aus Hackgut, Stroh, Heu und Grüngut mit Frischluft und natürlichem Licht fühlen sich die Tiere sauwohl. Etwa ein halbes Jahr bleiben die Schweine mit ihren Zelten und der Absperrung auf einem Platz. Sobald die Schweine vermarktet sind, werden die Flächen abgemistet und die Zelte auf einen neuen Platz versetzt.

Explosion in Prinzersdorf

MIt einem dumpfen Knall fliegt der Sägespäne-Silo der Tischlerei Priesching in Prinzersdorf in die Luft. Die Druckwelle der Explosion beschädigt den Silo stark und im Nahbereich des Silos, am Dach der Nebengebäude, gibt es mehrere kleine Brände sowie einen Brand in der Produktionshalle. 120 Feuerwehrleute stehen im Einsatz. Im Silo befinden sich Glutnester, um diese zu löschen, muss er vollständig abgetragen werden.

Gesundheitsversorgung: Angebot wird weiter ausgebaut

Das Primärversorgungszentrum in Harland platzt aus den Nähten. Mehr Platz bieten Container. Außerdem soll bis Frühling 2023 ein neues Gesundheitszentrum entstehen, in dem täglich bis zu 2.000 Patienten behandelt werden können. Der Spatenstich dafür erfolgt im November.

Viele Jahre können die Kassen-Kinderarztstellen in St. Pölten nicht besetzt werden. Die Verantwortlichen des PVZ schaffen es schließlich, dass vorerst zwei Kinderärzte ihre Leistungen in Harland anbieten. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist riesig. Im Dezember nehmen die Kinderärzte ihre Tätigkeit auf und werden in den nächsten Monaten die Stundenanzahl weiter aufstocken.

Auch im Norden der Stadt wird die Gesundheitsversorgung ausgebaut. Bis 2023 soll auf dem Areal der Living City im alten Herrenhaus ein zweites Primärversorgungszentrum entstehen. Die Arbeiten dafür sollen Mitte des nächsten Jahres starten. Über 800 Quadratmeter werden dann den Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stehen.

Klimaregion gebildet

Gemeinsam mit 16 weiteren Gemeinden bilden Hafnerbach, Haunoldstein und Neidling die Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Wachau-Dunkelsteinerwald-Jauerling. Gemeinsam möchte man die negativen Folgen des Klimawandels minimieren und sich bestmöglich vorbereiten.

Zubau für Markersdorfer Volksschule

Die Volksschule in Markersdorf bekommt bis September 2022 einen modernen Zubau. Rund 4,5 Millionen werden investiert. Die Architekten Sonja Blab und Clemens Aichinger-Rosenberger haben das gesamte Gebäude barrierefrei konzipiert. Durch den Zubau kann die Nachmittagsbetreuung im Volksschulgebäude stattfinden. Im Tiefparterre wird eine neue Schulküche mit Mensa gebaut. Vier neue Klassen entstehen, und die Volksschule bekommt eine eigene Bibliothek.

Sound für James Bond

Das Musiker-Kollektiv „House Of Riddim“ steuert ein Lied für den neuen James-Bond-Film „No Time to Die“ bei. Eine Mail mit dem Betreff „MGM-Music James Bond“ tut HOR-Mastermind Sam Gilly erst als Spam ab. Doch dann meldet sich der Sänger Teacha Dee bei ihm, dass das Lied tatsächlich beim neuen Bond verwendet werden soll.

Ausbau in Wilhelmsburg. Der Wilhelmsburger Entsorgungsspezialist Fischer investiert ein weiteres Mal ins Burgerfeld. 2021 werden um 1,6 Millionen Euro Infrastruktur, Umwelttechnik und Gebäude des Gewerbestandort ausgebaut. In den nächsten zwei Jahren fließen weitere 2,5 Millionen Euro. Die Post baut im Burgerfeld eine Zustellbasis für bis zu 3.200 Pakete täglich.

Wechsel in der Politik

Abgesehen von der Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt hält das Jahr viele weitere Veränderungen in der Politiklandschaft bereit.

Martin Antauer folgt auf Erich Königsberger bei der Bezirks-FPÖ. Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der FPÖ im Bezirk St. Pölten stellt sich der Ober-Grafendorfer Erich Königsberger nicht mehr der Wahl. Beim Parteitag kommt es zur Kampfabstimmung zwischen dem St. Pöltner Gemeinderat Martin Antauer und der Landtagsabgeordneten Vesna Schuster. Antauer setzt sich schließlich mit rund 61 Prozent der Stimmen durch.

Friedrich Ofenauer folgt auf Martin Michalitsch bei der Bezirks-ÖVP. 13 Jahre lang steht Martin Michalitsch an der Spitze der Bezirks-ÖVP. Der 60-jährige Eichgrabener legt seine Funktion zurück und die Mitglieder wählen mit 99 Prozent der Stimmen dessen bisherigen Stellvertreter, Nationalrat und Bürgermeister von Markersdorf-Haindorf Fritz Ofenauer zum neuen Obmann.

St. Pöltner ÖVP hat wieder einen Abgeordneten. Durch die Personalrochaden rund um den Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik, erfährt der St. Pöltner ÖVP-Klubobmann

Florian Krumböck (30) einen Karrieresprung. Er wird Bundesrat und vertritt nun Stadt und Bezirk St. Pölten in der Länderkammer des Parlaments.

Neuer Bürgermeister für Neulengbach. Franz Wohlmuth tritt als Bürgermeister zurück. Die ÖVP nominiert Jürgen Rummel als Bürgermeister-Kandidat. Der Gemeinderat kürt ihn fast einstimmig zum Stadt-Chef.

Kampf um Wegerecht

Nach dem Verkauf der Stockerhütte kämpft die Gemeinde weiter um Servitut für die Wanderwege rund um das ehemalige Ausflugsziel. Die Pfade zum Naherholungsgebiet für Wilhelmsburger und Touristenwerden seit mehr als 30 Jahren gepflegt, betont Bürgermeister Rudolf Ameisbichler.

Neues Ortszentrum auf Schiene

Schon viele Jahre setzt sich die Gemeinde Markersdorf-Haindorf mit der Gestaltung des neuen Markersdorfer Ortszentrums auseinander. Im Herbst erhält die Kremser Genossenschaft Gedesag den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts mit dem Bauunternehmen Swietelsky und den Architekten Galli. Ziel ist es das Ortszentrum nachhaltig zu beleben. Vier Hauptbaukörper bieten Platz für das Gemeindeamt, Wohnen und Arbeiten. In den Lagerhaus-Turm kommen ein Bürgerservice, die Gemeindeverwaltung, ein multifunktionaler Sitzungssaal, eine öffentliche Bibliothek sowie ein Standesamt mit Trauungssaal. Die Gemeinde zieht im November in ihr Ausweichquartier im Gasthaus Kleemann.