Familie, kochen, Sport: Neujahrsvorsätze der St. Pöltner Promis

Was die nähere Zukunft bringt, ist so unsicher wie lange nicht mehr. Pläne schmieden Entscheidungsträger in Stadt und Bezirk St. Pölten trotzdem.

Stadler: Parteiübergreifend Vertrauen zurückholen

Weil das Vertrauen in die Politik durch Korruptionsvorwürfe und Corona-Krisenmanagement auf Bundesebene angeschlagen sei, hat sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) vorgenommen, „ den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern noch stärker zu zeigen, dass sie sich auf die Stadtpolitik verlassen können“, und hofft auf parteiübergreifende Arbeit.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Konkret will er für das KinderKunstLabor den Grundstein legen. Privat nimmt sich Stadler vor, seine Heizung auf ein umweltfreundliches System umzustellen – „und wieder öfter zu kochen“.

Mehr Fitness ist der größte Neujahrsvorsatz von ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck. „Das gilt sowohl im Hinblick auf die Corona-Kilos als auch auf die Organisation rund um die neuen Aufgaben als Bundesrat für St. Pölten.“

Fitness für seine Aufgabe als Bundesrat ist ein Neujahrsvorsatz von Florian Krumböck. Mitbeschlossen hat er bereits Video-Lösungen für Gemeinden. Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Von 2022 erwartet er sich weitere Schritte zur Bewältigung der Pandemie, um in Richtung Normalität gehen zu können. Dazu gehöre, dass Wirtschaftstreibende und Arbeitnehmer keine Angst um ihre Existenzen haben müssen, ein normales Schulleben und Freiheiten bei Reisen, Veranstaltungen oder Abendessen mit Freunden. „Jede Impfung hilft dabei“, meint Krumböck.

Prischl hofft auf gesellschaftlichen Klimawandel

Mehr lachen will SPÖ-Bundesrätin Eva Prischl , außerdem hofft sie auf mehr Bewegung in der Natur und mehr Geselligkeit – die fehlt ihr persönlich (Corona-bedingt) sehr.

Weniger Stress ist ebenso ein Vorsatz. Nach über 40 Jahren am Magistrat geht die Tourismusbüro-Leiterin Ende des Jahres in Pension. Ihre Hoffnung ist ein gesellschaftlicher Klimawandel: Wichtiger wären ihr eine Kindergrundsicherung sowie mehr Gehör für Jugendliche in der Politik. Und: „Mehr Zusammenhalt statt Spaltung.“

„Mich vor allem mit Menschen umgeben, die mir guttun“, das nimmt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder mit nun 60 Jahren vor: „Ich will bewusster überlegen, welche Situationen besonders belastend sind, und versuchen, diese zu vermeiden. Ein Vorsatz ist, den Termin-Stress durch Beruf und Feuerwehr besser in den Griff zu bekommen.“

Weniger Arbeiten und mehr Zeit für Frau und Familie hat sich Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Mario Burger als Ziel für 2022 gesetzt. „Auch wenn man sich sehr für die Unternehmen einsetzt, darf das Privatleben nicht zu kurz kommen“, ist er überzeugt.

Vorsichtshalber weniger nimmt sich Landestheater-Intendantin Marie Rötzer vor, weil man nicht wisse, wie sich die Pandemie entwickle. „Wenn ich mir was wünschen dürfte, ist das ein offenes Theater mit viel Publikum für 2022.“

Besonders freut sie sich auf die Premieren mit den Regiestars Frank Castorf und Nikolaus Habjan. „Am 29. Jänner feiern wir die Uraufführung von ,Schwarzes Meer‘ und am 5. März von ,Die Blendung‘ in einer Dramatisierung von Paulus Hochgatterer.“