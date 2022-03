Comeback für Kinder-Kulturprogramm in St. Pölten

Mit einem Kulturprogramm schon für die Kleinsten ist Jeunesse Ende des Vorjahres nach St. Pölten gekommen. Nun kann es nach einer kurzen Corona-Unterbrechung auch wirklich losgehen.

Nach dem Start mit dem Konzertformat Cinello für Kinder ab dem 1. Geburtstag steht nun die erste Ausgabe von „Mit Baby ins Konzert“ an. Das Format wurde in St. Pölten entwickelt und feierte am Mittwoch (2. März) im Cinema Paradiso seine Premiere, bevor es in anderen Städten von Jeunesse angeboten wird.

„Triolino“-Konzert am kommenden Samstag

Der Grundgedanke ist, für Eltern mit Neugeborenen das Konzert vom Abend einfach auf den Vormittag zu verlegen, damit sie ihr Baby mitbringen können.

„Die Atmosphäre ist entspannt, der Kaffee kann mitgenommen werden und das Programm ist mit ,David e Mia‘ leger, entspannt und dabei hochqualitativ angelegt“, erklärt Elisabeth Pöcksteiner von Jeunesse St. Pölten.

Am Samstag (12. März) folgt im Cinema Paradiso das erste „Triolino“-Konzert für Kinder von drei bis sechs Jahren. Triolino stellt in jeder Konzertausgabe neue Ensembles und Instrumente vor. Im März sind es Katharina Hörmann an der Oboe und Elisabeth Plank an der Harfe.

Dazwischen liegen altersmäßig die Cinello-Veranstaltungen. Kinder von ein bis drei Jahren haben dabei die Möglichkeit, Solisten kennenzulernen. „Tubadubadu“ heißt es am Montag, 28. März, im Bildungshaus St. Hippolyt um 15 Uhr.

Mehr zu den weiteren Terminen von Jeunesse in diesem Jahr, Kartenverkauf und dem Babykino gibt es unter www.jeunesse.at/stpoelten .

