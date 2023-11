Ehemalige St. Pöltner Synagoge erstrahlt in neuem Glanz

Im April 2024 eröffnet die Ehemalige Synagoge wieder ihre Tore. Dazu sind in diesem neuen modernen und barrierefreien Kultur- und Ausstellungszentrum auch schon die Jewish Weekends im Juni 2024 geplant. Von 7. bis 9. Juni sowie 14. bis 16. Juni 2024 stehen jüdische Musik und Kultur im Mittelpunkt.

„Die Jewish Weekends bieten ein hochkarätiges Programm jüdischer Musik und Kultur in großer Bandbreite, abseits von Klischees“, erklärt Kurator Johann Kneihs das Konzept. „Davon zeugt etwa der Auftritt der Kantorin Sveta Kundish, einer der ersten Frauen in dieser traditionellen Männerberufung“, so der Radiojournalist und Musikexperte. „Besonders freut es mich, dass wir den Startrompeter und Komponisten Frank London gewinnen konnten. Sein Programm ‚Ghetto Songs‘ wird am 8. Juni als österreichische Erstaufführung zu hören sein“.

Zwar ist die Ehemalige Synagoge primärer Veranstaltungsort des Festivals, einige Veranstaltungen sind allerdings auch in der Bühne am Hof und im Festspielhaus St. Pölten geplant. Außerdem soll es auch Kooperationen mit der Tangente St. Pölten geben.

Das Festivalformat holt internationale Ensembles sowie einheimische Künstlerinnen und Künstler für eine musikalische Zeitreise vom Barock bis zur Gegenwart nach St. Pölten. Zahlreiche Österreich-Premieren und eigens für das Festival entworfene Uraufführungen sollen ein generationsübergreifendes Publikum für einen Besuch begeistern. Neben dem Programm für Musikinteressierte bietet das Festival auch spannende Vorträge und Themenführungen sowie vorzügliche Kulinarik.