In der Anklageschrift gegen einen 25-jährigen Tschetschenen berichtet die Staatsanwaltschaft von Treffen mehrerer IS-Anhänger. Laut „Standard“ fanden diese Treffen ab Sommer 2019 statt. Ein weiterer Beschuldigter dürfte für diese Treffen extra eine Wohnung in der St. Pöltner Birkengasse angemietet haben. Dort dürften ebenfalls Treffen ab Juli 2020 stattgefunden haben. Der Mann gilt als Schlüsselfigur in der niederösterreichischen IS-Szene. Bei den Treffen hätte auch der Attentäter des 2. Dezember mindestens zweimal teilgenommen. Zuletzt eine Woche vor dem Anschlag.

Ziel dieser Treffen war es die radikalislamische Gesinnung zu teilen und weitere Mitglieder für die Bewegung zu rekrutieren und radikalisieren. In der St. Pöltner Wohnung wurden bei einer Hausdurchsuchung nach der Terrornacht eine umfangreiche Bibliothek mit Büchern staats- und demokratiefeindlichen Inhalts gefunden.