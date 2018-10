Die Zahl der Mitarbeiter, die die Leiner/Kika-Zentrale in der Porschestraße verlassen muss, ist mittlerweile bekannt: Von den anfangs beim AMS angemeldeten 95 Personen bekamen nun 50 ein Ausstiegsangebot vorgelegt. „Eine ganze Menge an qualifizierten Mitarbeitern wird in der Zentrale bleiben können, weil zwischendurch klar geworden ist, dass sie gebraucht werden, um die Organisation aufrecht zu erhalten“, berichtet Leiner-Zentralbetriebsratsvorsitzender Karl Vogl. Alle 50 betroffenen Personen nahmen das Angebot an und stimmten einer einvernehmlichen Vertragsauflösung zu – sie bekommen Zahlungen, gestaffelt nach Alter, Dienstalter und sozialem Status.

Karl Vogl hat große Hoffnung, dass die 50 Personen bald nach ihrem Dienstende wieder am Arbeitsmarkt unterkommen. „Unzählige Firmen haben großes Interesse an unserem Personal.“

Wie viele Mitarbeiter in den Leiner-Filialen betroffen sind, dazu hat Vogl noch keine Informationen. Kika-Betriebsratsvorsitzende Sonja Karner will nicht über Zahlen sprechen. Sie könne auch gar nicht sagen, wie viele Kika-Angestellte und -Arbeiter einvernehmlichen Auflösungen zustimmen.