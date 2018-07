Wo derzeit noch Beratungsgespräche zu Wohnbaukrediten oder Sparzinsen geführt werden, werden ab 15. November Kipferl und Kaffee über den Ladentisch wandern. Denn die Raiffeisenbank schließt in der Josefstraße mit Ende September ihre Filiale, die Wolfgang Hager zum Backshop umbauen wird. Zwei Bankautomaten werden im Eingangsbereich für Geldbehebungen und Überweisungen stehen bleiben.

Die Raiffeisenbank reagiere damit auf den Online-Banking-Trend und dem damit einhergehenden Rückgang der Kundenfrequenz. Die Kunden werden künftig am Standort in der Franziskanergasse betreut, wohin auch die beiden Mitarbeiter übersiedeln werden. „Die Beratungsqualität ist in kleinen Bankstellen immer schwerer abzusichern und wir sind schon seit mehreren Jahren auf dem Weg, größere Einheiten zu schaffen“, erklärt Bettina Hörmann, die für das Kundengeschäft in St. Pölten verantwortlich ist.

„Wir prüfen die Neuausrichtung der Bankstellen genau"

Ob auch die Bankstellen in Viehofen und Wagram geschlossen werden, ist laut Thomas Schauer, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region St. Pölten, noch nicht klar: „Wir prüfen die Neuausrichtung der Bankstellen genau. Für diese Standorte gibt es aber noch keine konkreten Pläne.“ Die Hager-Filiale wird auf 170 Quadratmetern 50 Sitzplätze bieten. Wolfgang Hager ist froh über den Standort: „Das Grätzel hat sich toll entwickelt und wir bieten dann das, was man unter Nahversorgung versteht.“ Hager könnte sich auch vorstellen, in anderen Filialen Bankomaten aufzustellen: „Das haben wir bereits konkret angedacht.“