200. Baby heuer im Universitätsklinikum St. Pölten geboren

3.345 Gramm wiegt die kleine Lyra. Und sie ist 49 Zentimeter groß und natürlich der ganze Stolz der Eltern Sebastian und Sonja Gröning aus Eichgraben (Bezirk St. Pölten-Land). Als Gratulanten stellten sich auch das Team der Klinischen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Klinikleitung ein.

Jedes Jahr werden im Universitätsklinikum St. Pölten etwa 900 Kinder geboren. Das erste Baby, das in diesem Jahr in der Landeshauptstadt das Licht der Welt erblickte, war auch zugleich das Neujahrsbaby Niederösterreichs: Der kleine Rocky Benseler aus Wieselburg kam am Neujahrstag um 0.30 Uhr zur Welt. So wie er, wurde nun auch Lyra Gröning mit einer Willkommensmelodie des neuen Glockenspiels im Rathausturm begrüßt. Für sie läuteten am 5. April kurz nach 9.19 Uhr die Glocken.

