35 Jahre Nordlichter der MS Viehofen: Ein Stern am Schultheater-Himmel

Die Liste der Höhepunkt für die Schultheater-Gruppe der Mittelschule Viehofen ist lang: Auftritte in der Bühne im Hof und anderen Häusern, Filmprojekte mit Anita Lackenberger und und und. Vor 35 Jahren hob Lehrerin Heidemarie Kneissl das Projekt aus der Taufe und lenkt immer noch die Geschicke. Seit 30 Jahren an ihrer Seite: Brigitte Neulinger, die für die Unverbindliche Übung Jazzdance verantwortlich zeichnet.

Zum Jubiläum steht wieder eine Produktion an: „Märchen reloaded“ feiert am Premiere am Mittwoch, 10. Mai, um 18.30 Uhr. Gespielt wird außerdem am Donnerstag, 11. Mai, um 10 und 18.30 Uhr, jeweils im Turnsaal der Mittelschule.

„Vielleicht wird ja jemand einmal Schauspieler“

60 Kinder insgesamt nehmen am Schultheater und der Tanzgruppe teil, sie würden viel daraus für ihr alltägliches Leben mitnehmen, sagt Kneissl: „Es geht ganz stark um das soziale Lernen. Sie lernen das Miteinander. Man muss sich gegenseitig vertrauen, wenn du deinen Satz nicht kannst, hängen die anderen.“

Viele ehemalige Nordlichter würden immer wieder zu den Premieren kommen, freut sich die Initiatorin. Die Gemeinschaft, die bei den Nordlichtern entsteht, überdauere oft die Schulzeit. Die Absolventinnen und Absolventen erzählen dann auch, wie viel sie sich fürs Berufsleben mitnehmen konnten: Das selbstsichere Auftreten, die Sprechausbildung, das Selbstvertrauen. Außerdem lernen sie soziales Engagement. Eines von Kneissls Highlights war das Benefizmusical „Lilly und die Geheimnisse der Schmetterlinge“, das 2015 mehrfach aufgeführt wurde und mit dem Spenden für Schmetterlingskinder gesammelt wurden.

Gerade nach Covid sei es wieder wichtig für Kinder, gemeinsam kreativ zu werden, so Kneissl. Über die Corona-Pandemie drehten sie sogar einen Film mit Anita Lackenberger. Die „Nordlichter“ hätten auch gute Chancen, in anderen Produktionen unterzukommen, erzählt Kneissl. Egal ob in Lackenberger-Filmen, am Landestheater oder in der Gruppe von Veronika Polly. „Vielleicht wird ein Kind ja auch einmal wirklich Schauspieler“, träumt Kneissl, „Lehrer sind schon einige geworden.“

Die Kinder seien alle ganz unterschiedlich, „aber egal, was sie für einen Hintergrund haben, sie alle arbeiten miteinander an einem Ziel, und das erfordert immense Konzentration und Disziplin.“

Der Name kommt übrigens so zustande: Norden, da die Schule im Norden der Stadt steht. Und Lichter, weil die Kids „ Freude, Spaß und Licht“ bringen sollen.

Anmeldung für „Märchen reloaded“: nms.stpoelten-viehofen@noeschule.at; 02742 3231131

