40. Auflage für Pottenbrunner Reserl-Kirtag

„Die Ungewissheit war groß, aber die Bevölkerung möchte den Kirtag, das war für uns das Go“, sagt der Obmann des Komitee Reserlkirtag Bernhard Wiehalm und freut sich, dass die Pottenbrunner Vereine wieder dabei sind mit Ausnahme des Bauernbundes. „Das können wir aber abfedern“, ist Wiehalm überzeugt.

Auf Wunsch der Jugend steht heuer neben dem Autodrom auch ein Tagada zur Verfügung. „Das ist wirklich ein Erfolg für mich, dass wir das anbieten können.“

Am Samstag, 1. Oktober, geht es am Kirtagswochenende schon los mit dem Kindernachmittag um 14 Uhr. Um 15 Uhr gibt es ein Oldtimer-Traktor-Treffen und um 18 Uhr das Kirtag-Warm-up. Der eigentliche Kirtag findet am Sonntag, 2. Oktober, ab 9 Uhr statt. Zur Eröffnung um 11 Uhr mit Bieranstich kommt auch die Volkstanzgruppe der Landjugend Herzogenburg.

„Als Hauptorganisator stehe ich zwar vorne, aber ohne die vielen Menschen im Hintergrund wäre das nicht möglich“, dankt Wiehalm dem Veranstaltungsteam.

