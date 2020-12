1930 wurde der Bachinger-Familienbetrieb in Pottenbrunn gegründet, 1939 übersiedelte man nach Böheimkirchen, vorerst nur als Geschäft ohne Backstube. „Mein Vater ist jeden Tag mit dem Rad und dem Zug mit den Backwaren am Rücken ins neue Geschäft gefahren. 1950 haben wir dann die neue Konditorei am Marktplatz eröffnet, die 1956 um ein Kaffeehaus erweitert wurde“, erinnert sich der älteste der drei Bachinger-Chefs an die Anfänge. Heuer feiert der Betrieb bereits sein 90-jähriges Jubiläum.

1995 übernahm Sohn Karl den Betrieb. Das legendäre Eissortiment wurde von ursprünglich vier Sorten auf derzeit 60 ausgeweitet. Gleich geblieben sind die Favoriten bei den Kunden: Erdbeere, Vanille und Schokolade gehen immer noch am besten.

„Bei uns wird bis hin zum Blätterteig alles selbst gemacht.“ Karl Bachinger (der Dritte)

Viele Rezepte der hausgemachten Mehlspeisen stammen noch aus den Anfangsjahren der Bachingers. „Bei uns wird bis hin zum Blätterteig alles selbst gemacht. Die absoluten Renner wie Cremeschnitten, Schaumrollen und Kokoskuppeln bieten wir schon seit vielen Jahrzehnten an“, erzählt Karl Bachinger (der Dritte). Die Köstlichkeiten kann man auch in zwei Geschäften in St. Pölten kaufen. Produziert wird alles in der neuen Backstube in Böheimkirchen, dem Trend folgend auch glutenfrei.

Seit 2014 führt Karl (der Vierte) gemeinsam mit seiner Frau Barbara und seiner Mutter Waltraud im neuen Lokal die Geschäfte. Sie sorgen dafür, dass die Kunden in schwierigen Zeiten nicht auf eine süße Abwechslung verzichten müssen. „Wir haben von Donnerstag bis Sonntag den Verkauf geöffnet und bieten jede Woche eine andere Aktion an. Außerdem gibt es ab sofort auch Trüffelpralinen in sechs verschiedenen Sorten“, so der Jung-Chef.