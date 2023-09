ASBÖ St. Pölten feierte das 75-jährige Bestehen

Der Samariterbund ist in Österreich kaum mehr wegzudenken. Knapp 160 Standorte und rund 12.000 ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende sowie Zivildiener sorgen dafür, dass der Samariterbund in Österreich Menschen in Not hilft.

Bis vor den Zweiten Weltkrieg reicht die lange Geschichte der Samariter in St. Pölten. Die Wiedergründung nach dem Krieg erfolgte im Oktober 1948, das wurde nun groß gefeiert. Die Samariter waren vorerst ohne Dienststelle oder Fahrzeuge bei Sportveranstaltungen, Feierlichkeiten und Ambulanzdiensten präsent und leisteten wertvolle Hilfe. Im Jahr 1959 wurde dann die erste eigene Dienststelle in der Eybnerstraße bezogen und die ersten Fahrzeuge angeschafft. „Der erste Aufschwung kam in den 60er-Jahren, da folgte der Standortwechsel in die Herzogenburger Straße“, erklärt Obfrau Anita Zinner zur Geschichte.

Besonderen Einsatz zeigten die Samariter bei der Bewältigung der Gasexplosion in der Eybnerstraße im Mai 1978, bei der sie mit allen Fahrzeugen und 22 Sanitätern im Einsatz waren und 45 Transporte durchführten. Ein weiterer großer Meilenstein in der Versorgung verletzter Personen war die Einführung des ersten Notarztwagens der Stadt St. Pölten im Jahr 1987.

Erster Notarzteinsatzwagen in St. Pölten, 1987: Helmut Stamberg, Notarzt Michael Futter, ein Spender, Günter Pferscher und Dietmar Fahrafellner Foto: zVg

Das Rückgrat des Samariterbunds seien aber damals wie heute die Freiwilligen. „Wir haben zwar auch festes Personal, das den Dienst unter der Woche übernimmt, die Nachtdienste und Wochenenddienste werden aber nach wie vor ehrenamtlich übernommen. Die Freiwilligen sind für uns unersetzlich“, so Zinner. Auch das Fest zum Jubiläum hätte ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht stattfinden können. Hier gab es Brathendl, Fahrzeugbesichtigungen, ein Kinderprogramm samt Hüpfburg, Mehlspeisen und Livemusik der „Mostlandstürmer“.