Club Soroptimist St. Pölten Allegria feierte

Sein 20-jähriges Jubiläum feierte der Club Soroptimist St. Pölten Allegria mit Ehrengästen, Freunden und Sponsoren. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bürgermeister Matthias Stadler dankten für das aktive Wirken zum Wohl von Frauen in der Region.

In den vergangenen zehn Jahren stellten die Soroptimistinnen mit Hilfe von Sponsoren und durch viele Charity-Veranstaltungen rund 70.000 Euro für Frauenprojekte in St. Pölten zur Verfügung. Präsidentin Eva Hahn versicherte: „Auch in den kommenden 20 Jahren werden wir unsere Aktivitäten nach dem Motto ,Frauen stärken Frauen‘ ausrichten und für hilfebedürftige Frauen Gutes tun. Wir werden weiterhin gegen Gewalt an Frauen und für Chancengleichheit und Mitbestimmung eintreten.“

