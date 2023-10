Michelbacher Landjugend feierte ihren 70er

Am 1. Mai 1952 wurde die Landjugend gegründet. Mit einem Jahr Verspätung wurde der „Runde“ nun mit einem Fest in der Michelbach-Halle gefeiert. Nach einer Messe und einem zünftigen Frühschoppen unterhielten eine Modenschau, Traktorziehen und eine Tanzeinlage des Trachtenvereins die Gäste.

69 Mitglieder zählt die Landjugend derzeit. „Sie sind die festen Steine, die unsere Vereinsmauer stark und beständig machen. In den letzten Jahren stellen wir eine erfreuliche Zunahme der Mitgliederzahlen fest“, so Obmann Patrick Gruber und Leiterin Annika Priesching. Die aktive Teilnahme am Dorfleben etwa beim Projektmarathon ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.

„Die Landjugend ist ein Fixpunkt im Michelbacher Vereinsleben. Einige Generationen an Mitgliedern können auf viele schöne Erlebnisse zurückblicken“, meinte ein stolzer Bürgermeister Hermann Rothbauer und betonte: „Ein herzliches Danke für die letzten sieben Jahrzehnte und alles Gute für die Zukunft.“