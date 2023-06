Die Sportunion Haunoldstein feierte 40 bewegte Jahre

Die Geschichte der Sportunion Haunoldstein startete eigentlich mit der Volksschule. 1983 bekam die Gemeinde eine neue mit Turnsaal. Zur Eröffnung kam der damalige Landeshauptmann Siegfried Ludwig und wünschte sich: „erfüllt diese Schule mit Leben“. Das verstanden einige Haunoldsteiner als Auftrag und gründeten die Sportunion Haunoldstein.

Es gab ursprünglich nur eine Kinder und Jugendgruppe, sowie Gymnastik für Frauen und Männer, später auch eine Volleyballgruppe. Diverse Angebote mit Gastvorturnern waren unter anderem Skigymnastik, Aerobic, Kneippturnen oder Wirbelsäulengymnastik.

Über die Jahrzehnte ereignete sich so manches Highlight: In den Jahren 1986 und 1987, als es noch Schnee in Haunoldstein gab, wurde ein Kinderskirennen im Schwalbengraben durchgeführt. Im Mai 1996 anlässlich 1.000 Jahre Österreich, wurde die Ostarrichi-Urkunde von Neuhofen an der Ybbs von einer Laufstafette in die Landeshauptstadt getragen. In Groß Sierning wurde sie von einer Abordnung der Union in historischen Gewändern beim Ortseingang in Empfang genommen und in den Turnsaal gebracht, wo eine große Feierstunde stattfand. Die Urkunde blieb über Nacht in der Gemeinde und wurde am nächsten Tag wieder feierlich verabschiedet und von den Haunoldsteiner Läufern weitergetragen.

Im Zuge der 40 Jahr Feier gab es dann einige Ehrungen. Anerkennungsurkunden erhielten Karl und Annemarie Bandion, Maria und Sabrina Immler, Daniela Rucker, Petra Bandion und Vera Musil. Das Bronzene Ehrenzeichen gab es für Eva Kummer und Obfrau Alexander Kummer erhielt sogar das Goldene.