Familienbetrieb Ofenbinder feierte 100-jähriges Bestehen in St. Pölten

Ein rundes Jubiläum hatte die Spratzerner Firma Ofenbinder Springsholz GmbH zu feiern. 1923 startete die 100-jährige Geschichte durch die Gründung des Familienunternehmens durch Benedikt Binder und seinen Sohn Franz Binder. Damals wurden Wirtschaftsherde produziert. Im Laufe der Jahre veränderte sich das Unternehmen und passte sich an die Gegebenheiten der Zeit an.

1966 übernahm Elisabeth Springsholz mit ihrem Gatten Wilhelm Springsholz das Unternehmen. „Wilhelm Springsholz sen. legte den Grundstein für den Weg vom produzierenden Handwerk zur Dienstleistung indem er die Wirtschaftsherde bei Warmwasserversorgung und Zentralheizung integrierte“, sagt Brigitte Fuchsbauer. In den folgenden Jahren entwickelt sich Ofenbinder weg vom Herdbau immer weiter hin zum Installationsgewerbe.

Nach dem Tod von Elisabeth Springsholz im Jahr 2009 übernahmen Brigitte Fuchsbauer und Wilhelm Springsholz jun. die Geschäftsführung des Unternehmens. Sie erweiterten das Angebot um „Bad und Wellness“ und die Spezialisierung auf Klima- und Kältetechnik. Aktuell hat das Unternehmen 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonderes Augenmerk wird auf Mitarbeiteraus- und -weiterbildung gelegt.

Schon seine Lehre absolvierte der technische Leiter des Unternehmens und Bruder der Geschäftsführer Peter Springsholz bei Ofenbinder. Mittlerweile ist er seit 37 Jahren im Betrieb und Prokurist. In die Geschäftsführung drängt Wilhelms Sohn Daniel Springsholz. Im Zuge der geplanten Nachfolge zieht sich Brigitte Fuchsbauer in die beratende Funktion zurück. „Die nächste Generation will eingewiesen und gehört werden. Ich unterstütze da und übernehme Dinge, für die im Tagegeschäft wenig Zeit bleibt“, so Fuchsbauer.

Ahnen berichten aus der Geschichte des Unternehmens

Anlässlich des Jubiläums wurde groß am Firmenareal gefeiert. Schauspieler als „Ahnen“ berichteten den Gästen von der Unternehmensgeschichte und geleiteten sie so in das Festzelt. Die Gäste erhielten Arbeitshandschuhe und konnte sich nach dem Motto „Das Handwerk zählt“ bei verschiedenen Montagearbeiten versuchen. Auch Bürgermeister Matthias Stadler stellte sich ein und brachte eine Torte mit: „Zu einem richtigen Hunderter gehört eine Torte, um das Leben zu versüßen.“ Er hebt die Wichtigkeit solcher Unternehmen für die Stadt hervor. „Eine Entwicklung, wie sie St. Pölten macht ist ohne die tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht möglich“, betont Stadler und weiter: „Familie Springsholz und Fuchsbauer versteht es die Dinge in die Zukunft zu treiben.“