Feuerwehr Kasten feierte 150. Geburtstag

Mit einem trotz Regens gut besuchten und perfekt organisierten Fest feierte die Feuerwehr Kasten ihren 150. Geburtstag. Als Gäste konnte Kommandant Friedrich Hausmann neben zahlreichen Kameraden aus den umliegenden Gemeinden Bürgermeister Josef Denk, Bezirkshauptmann Josef Kronister, Landtagsabgeordneten Florian Krumböck, Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, für den Abschnitt St. Pölten-Ost Kommandant Gerald Gaupmann und Stellvertreter Leo Stiefsohn sowie für die Rot-Kreuz-Stelle Böheimkirchen Stefan Gugerell begrüßen.

Eingeleitet wurde der Festakt mit einer von Moderator Piotr Golec zelebrierten Messe. Anschließend spielte die Blasmusik unter Kapellmeister Gerhard Stiegler zum Frühschoppen. Für seine langjährigen Dienste wurde Rudolf Haipl mit der Verdienstmedaille 3. Klasse geehrt. Peter Raschbach bekam eine Auszeichnung als „feuerwehrfreundlicher Betrieb“ überreicht. Die Raiffeisenbank Böheimkirchen übergab durch Anita Pirker und Sandra Stummerer eine Spende von 1.000 Euro an die Feuerwehr.

Neues Fahrzeug gesegnet

Im Rahmen des Festaktes wurde als Ersatz für das 26 Jahre alte Kommandofahrzeug ein neuer Mannschaftstransporter seiner Bestimmung übergeben. Das Fahrzeug dient unter anderem als mobile Leitstelle. Von den Nettokosten übernehmen Feuerwehr und Gemeinde je rund 32.000 Euro, das Land steuert 7.000 Euro bei. „Wir haben pro Jahr etwa 1.000 Einsatzstunden und einen jährlichen Gesamtzeitaufwand von etwa 7.500 Stunden, die unsere 99 Kameraden freiwillig leisten. Das neue Fahrzeug hilft, diesen Dienst an der Öffentlichkeit in Zukunft noch besser bewältigen zu können“, so Kommandant Friedrich Hausmann.

Segen für den neuen Mannschaftstransporter: Leo Stiefsohn, Dietmar Fahrafellner, Gerald Gaupmann, Josef Kronister, Florian Krumböck, Josef Denk, Friedrich Hausmann und Boris Kickinger mit Moderator Piotr Golec und Ministranten. Foto: Michael Fusko