GW feiert 40 Jahre und lädt zum Tag der offnen Tür

Es ist eine 40-jährige Erfolgsgeschichte, auf die die GW St. Pölten zurückblicken kann. Diesem Erfolg zollten zu Beginn der Veranstaltungsreihe zahlreiche Ehrengäste ihren Respekt. In den Jahren hat sich der integrative Betrieb zu einem modernen Industriebetrieb entwickelt. 1984 begann diese Geschichte als Geschützte Werkstätte in der Hnilickastraße mit 35 Mitarbeitenden. Bis heute ist die Zahl auf 580 angewachsen. Dem obersten Ziel der Einrichtung, „die Beschäftigung und Ausbildung für Menschen mit Behinderung“, ist man aber auch nach vier Jahrzehnten noch treu.

Seit mehr als 30 Jahren dieser Erfolgsgeschichte ist Dietmar Fenz der Vorsitzende des Betriebsrates. „Der Arbeitsmarkt hat sich in den Jahren stark gewandelt.“ Es seien viele Hochs und Tiefs in der Zeit gemeinsam gemeistert worden. Von der Wirtschaftskrise 2008/2009 in der die Mitarbeitenden in Kurzarbeit gehen mussten, über die Coronakrise bis zur jetzigen Teuerungswelle.

2009 übernahm der heutige Geschäftsführer Gerhard Nachförg die Leitung des Betriebs. Er kannte das Unternehmen, war vorher als Elektrotechniker dort tätig. Er nutzte das Netzwerk, denn vor 2008 habe es genug Aufträge gegeben, und brachte das Unternehmen wieder auf Kurs. Heute steht Nachförg Michael Wölfl zur Seite. Er ist seit acht Jahren im Unternehmen. „Zu Beginn musste ich erst das System verstehen. Industrie und sozialer Auftrag gingen für mich nicht zusammen. Jetzt weiß ich, es geht“, sagt Wölfl.

60 Lehrlinge lernen derzeit in der GW St. Pölten einen von neuen Berufen

Ein Steckenpferd der GW ist die Lehrlingsausbildung. 60 Lehrlinge sind derzeit aktiv, zwei Drittel davon in einer integrativen Lehre. Dabei geht es vorrangig darum, die Auszubildenden für den Arbeitsmarkt vorzubereiten und zu qualifizieren. Insgesamt können neuen Lehrberufe in der GW erlernt werden. Nicht nur die fachliche Kompetenz spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung. „Als wir vor mehr als zehn Jahren mit der Lehrlingsausbildung begonnen haben, sind wir zu Geberit gegangen und haben uns Tipps geholt“, erinnert sich Nachförg.

Das sagen die Gäste zum Jubiläum

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig: „Bei der GW ging es von Anfang an um einen integrativen Ansatz und nicht um Fürsorge. Dieser Gedanke war damals innovativ und hat die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung vorangetrieben.“

Vizebürgermeister Harald Ludwig: „Es ist immer eine besondere Atmosphäre bei der GW. Wir sind stolz, dass sie hier für Menschen eine solche Leistung bringen. Ein Dank an die gesamte Mannschaft.“

Landtagsabgeordneter Florian Krumböck: „Die GW ist seit 40 Jahren ein Chancenbringer.“

Landesrätin Susanne Rosenkranz: „Zur Lehrlingsausbildung kann man nur gratulieren. Wir haben einen Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden.“

Alexander Miklautz aus dem Sozialministerium Abteilung für „Integration von Menschen mit Behinderung“: „Die GW ist ein modernes, leistungsfähiges Unternehmen. Hier zeigen die Leute Tag für Tag, was Menschen mit Behinderung alles leisten können.“

