150 Jahre ist es her, dass unter Kaiser Franz Joseph die Bezirkshauptmannschaften ins Leben gerufen wurden. 18 waren es in ganz Niederösterreich, die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten verwaltete damals auch noch die Stadt. Die erhielt erst 1922 ein eigenes Statut und ist seither sowohl Gemeindebehörde als auch Bezirksbehörde. Die Stadt St. Pölten blieb aber weiterhin Sitz der Bezirkshauptmannschaft.

Seit 1868 hat sich mehrfach auch das Bezirksgebiet geändert. So gehörte der heutige Bezirk Lilienfeld von 1890 bis 1897 und von 1933 bis 1953 zu St. Pölten. Und erst Anfang des Vorjahres kamen die Gemeinden Gablitz, Mauerbach, Pressbaum, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben aus dem ehemaligen Bezirk Wien-Umgebung zum Bezirk St. Pölten dazu. Wie sehr sich der Bezirk seit 1868 geändert hat, zeigt auch ein Blick auf die Einwohnerzahlen: Etwas mehr als 60.000 Einwohner lebten vor 150 Jahren in Stadt und Bezirk St. Pölten. Heute leben alleine im Bezirk knapp 131.000 Menschen, in der Stadt sind es weitere 55.000.

„Ein Garant für den Rechtsstaat“

Stationiert war die Bezirkshauptmannschaft bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Wiener Straße. Das jetzige Amtsgebäude am Bischofsteich wurde 1908 eröffnet und seither mehrfach erweitert – zuletzt 2016. „Die Bezirkshauptmannschaft hat Monarchie, Demokratie, Diktatur und wieder Demokratie erlebt. In all den Jahren ist sie ein stabiles Element gewesen, das die Ordnung aufrecht erhalten und den Rechtsstaat garantiert hat – vor allem auch in Krisenzeiten“, blickt Bezirkshauptmann Josef Kronister zurück.

Heute verstehe sich die Bezirkshauptmannschaft als Serviceeinrichtung für die Bürger, die nach wie vor aber die Einhaltung der Rechtsordnung zur Aufgabe habe. Die rund 180 Mitarbeiter wickeln pro Jahr alleine etwa 150.000 Strafverfahren ab, erledigen 15.000 Reisepass-Anträge und nehmen sich der etwa 100.000 Bürger-Kontakte an.