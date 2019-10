„Also, wenn Sie mich fragen, dann braucht jede Stadt eine Bühne im Hof“, schickt Sängerin Birgit Denk lobende Geburtstagsgrüße an St. Pöltens Kulturinstitution. Denn: Die „Bühne im Hof“ feiert mit dem kommenden Programm ihren 30. Geburtstag – am 1. April 1990 ist die Bühne in der Linzer Straße das erste Mal bespielt worden. „Das wollen wir so feiern, wie die Bühne im Hof diese 30 Jahre verbracht hat: mit besonderen Abenden, die in Erinnerung bleiben“, sagt Daniela Wandl, seit 2016 die künstlerische Leiterin der Bühne im Hof.

Sie hat ein Programm zusammengestellt, das viele Freunde der St. Pöltner Kulturinstitution präsentiert, mit zwei Vorstellungen, „die genau so besonders sind wie alle anderen, aber noch ein bisschen besonderer“. Und so beehren am Vorabend des Geburtstags, am Dienstag, 31. März 2020, Stermann und Grissemann mit „Gags, Gags, Gags“ das jubilierende Theater und werden sicher für eine Geburtstags-Einlage sorgen.

Zum Frühlingssaison-Finale im Jubiläumsjahr spielt Christoph Spörk mit Landstreich und Überraschungsgästen ein Geburtstagskonzert zum 30er, am Donnerstag, 11. Juni 2020. „Wir sind gespannt und freuen uns drauf“, strahlt Daniela Wandl.

Bis dahin werden noch viele Glückwünsche reinflattern von Künstlern, die sich in der Bühne im Hof wohlfühlen. Zum Beispiel von Lukas Resetarits: „Möge uns die „Biene im Hof“ noch lange erhalten bleiben. Auch in Zeiten des Insektensterbens ...“.