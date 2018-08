Dienstag, 13. August, 1968: Herbert Klenk und Helmut Meder gründen einen Elektroinstallationsbetrieb in der Innenstadt von St. Pölten.

Montag, 13. August 2018: Zum 50. Gründungstag lädt Klenk & Meder, Österreichs größter privater Elektroinstallationsbetrieb, Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter zum Jubiläumsfest und zum Tag der offenen Tür von 11 bis 19 Uhr.

Gefeiert wird eine einzigartige Erfolgsgeschichte: In weniger als fünf Jahrzehnten ist aus dem Zwei-Mann-Elektroinstallationsbetrieb ein renommiertes, über 700 Mitarbeiter starkes Unternehmen gewachsen.

Die Zentrale in St. Pölten wird durch vier weitere Niederlassungen in Krems, Wiener Neudorf und Purgstall ergänzt. Über 1.000 Lehrlinge wurden in den vergangenen fünf Jahrzehnten im Unternehmen ausgebildet.

„Klenk & Meder legt Wert auf eine professionelle und praxisorientierte Aus- und Weiterbildung. Deshalb steckt hinter allem, was wir machen, immenses Know-how“, betont Herbert Klenk junior, der den Betrieb nach dem plötzlichen Tod seines Vaters und Firmengründers Herbert Klenk vor zwei Jahren in dessem Sinn weiterführt.