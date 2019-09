Der 22. Jänner 1969 ist für die Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen ein ganz besonderer Tag - riefen hier Pfarrer Willibald Fleischl, Friedrich Schneider, Ferdinand Gollubits, Horst Müllauer und Gerhard Kotzmann die Gruppe ins Leben.

NOEN

Ziel dabei war und ist es auch heute noch, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, so dass diese später Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen können. Zu Beginn noch mit 26 Burschen beim allerersten Heimabend, entwickelte sich die international tätige Erziehungsbewegung schnell weiter. Durch spaßige Sommer- und Winterlager, Schulungen, Heimabende, Wettkämpfe, Schaulager und vieles mehr wurde schnell die 100er-Marke geknackt.

110 Mitglieder sind bei den Pfadfindern dabei

Das absolute Maximum von 142 Mitgliedern konnten die Pfadfinder 1982 erreichen, mittlerweile hat sich die Zahl aber auf 110 Teilnehmer beschränkt, die mit Leib und Seele das Pfadfinderleben gestalten.

Dabei steht bei allen Aktivitäten der Wichtel und Wölflinge, Guides und Späher, Caravelles und Explorer sowie Ranger und Rover stets der Spaß im Vordergrund. Diesen hatten sie auch beim Jubiläumsfest, als in der Pfarre Viehofen zwei Tage lang alles im Zeichen der „Pfadis“ stand. Bei Kistensteigen, Stationenbetrieben und Co. tobten sie sich aus und feierten zugleich die erfolgreichen Überstellungen in die nächsthöheren Altersstufen.