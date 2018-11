| Über 240 Schlaraffen und Gäste verwandelten die Jahnturnhalle für einen Tag zur „Festburg“ und feierten das 124. Stiftungsfest der St. Pöltner „Schlaraffia Hippolytana“. Dieser Jahrestag wurde besonders gefeiert, weil die St. Pöltner 1894 als 124. „Reych“ gegründet wurden. Die Schlaraffia hat aber nichts mit Völlerei zu tun. „Der Verein steht für die Pflege von Kunst und Humor unter Hochhaltung der Freundschaft und ist an die Ritterzeit angelehnt“, betont Karl Prisching.

Der ehemalige Rechtsanwalt ist Oberschlaraffe und Obmann der St. Pöltner Schlaraffen. Jeden Dienstag von Oktober bis April begrüßt er die insgesamt 47 Mitglieder zu den sogenannten Sippungen – das sind Treffen, die einem Ritterspiel gleichen. Ihre „Burg“ steht in der Josefstraße, bekleidet sind sie mit Stoffhelmen, Orden und Schärpen. In diesen Sippungen stehen Vorträge im Mittelpunkt. Jedes Mitglied soll dabei in weniger als fünf Minuten für die Unterhaltung seiner Schlaraffenbrüder sorgen – sei es mit einer Persiflage oder mit künstlerischen Darbietungen.

Erlaubt ist alles, was nicht mit Politik, Religion oder dem Geschäft zu tun hat. „Beim ersten Mal dachte ich mir, die sind nicht ganz dicht“, gibt Prisching zu. Mittlerweile ist er aber seit 25 Jahren Schlaraffe: „Es ist eine gewisse Art von Lebenseinstellung. Es ist kein plumper Humor, sondern einer mit Herz und Hirn. Gerade in meiner aktiven Zeit als Anwalt war das eine Erholung in einer anderen Welt.“

Die Schlaraffen sind weltweit vertreten und ein reiner Männerbund, Frauen sind nur einmal im Jahr beim Burgfrauenabend gestattet. Wer dabei sein möchte, kann dies nur auf Einladung als Gast tun. Gefällt es ihm, muss er danach als Prüfling um die Aufnahme ins „Reych“ ansuchen. Rund ein Jahr später kann er zum Ritter geschlagen werden.