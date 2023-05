Jubiläum Männergesangverein Prinzersdorf feiert 70 Jahre

E in musikalisches Jubiläum gibt es in der Marktgemeinde Prinzersdorf: Der Männergesangverein (MGV) begeht am Samstag, 3. Juni, sein 70-jähriges Bestehen.