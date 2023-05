Militärkommando NÖ feiert Jubiläum am St. Pöltner Rathausplatz

Einen Grund zu feiern hat das Militärkommando Niederösterreich. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens gibt es am Mittwoch, 17. Mai, von 10 bis 17 Uhr eine Infoschau mit militärischem Gerät aus der niederösterreichischen Garnison samt Kostproben aus der Feldküche. Dazu gibt es musikalische Darbietungen der Militärmusik NÖ, die auch den großen österreichischen Zapfenstreich zum Abschluss spielt. Um 18 Uhr findet der Festakt mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. „Die Militärkommanden sind unverzichtbare Bindeglieder des Bundesheeres zu den zivilen Behörden und zu allen Blaulichtorganisationen“, hebt Tanner hervor.

Das Militärkommando NÖ hatte bei der Gründung am 1. Jänner 1963 seinen Sitz in Wien und übersiedelt erst 1968 nach St. Pölten. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen das Führen von Einsätzen im Bundesland, die ständige Zusammenarbeit mit Behörden und Einsatzorganisationen auf Landesebene und die Arbeit als Militärbehörde. Rund 290 Berufssoldatinnen und -soldaten, sowie rund 390 Grundwehrdiener und 540 Zivilbedienstete verrichten in den Garnisonen Niederösterreichs ihren Dienst.

