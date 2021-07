Seit 100 Jahren setzt sich die soroptimistische Frauenbewegung für die Unterstützung von Frauen ein. Anlässlich dieses Jubiläums wurde in Österreich die „Road to equality“ gestartet. Bei diesen „Frauen-GEHsprächen“ soll auf dem Weg durch ganz Österreich auf die Anliegen von Frauen aufmerksam gemacht werden. Der St. Pöltner Club Soroptimist Allegria beteiligte sich daran mit einer Wanderung über 34 Kilometer nach Melk und übergab dort – nach dem Vorbild des olympischen Feuers – an den dortigen soroptimistischen Schwesternclub. „Man geht ein Stück des Weges mit fast jeder, redet über Gott und die Welt und lernt sich dabei besser kennen“, schwärmt Soroptimistin Roswitha Reisinger von der Wanderung bei 30 Grad.

Der St. Pöltner Club hat im Jubiläumsjahr auch ein besonderes Hilfsprojekt für Frauen in Not begonnen, in Zusammenarbeit mit XXXLutz-Geschäftsführer Martin Lackner. Dabei bekommen Frauen, die im Frauenhaus Schutz und Zuflucht gesucht haben und den Start in ein neues Leben versuchen, für ihr neues Zuhause Textilien, Haushaltsgeräte und andere nützliche Wohnutensilien, erklärt Eva Hahn, Präsidentin des Clubs. „Das ist eine ganz wichtige Unterstützung, weil Frauen oft ohne Geld und mit nichts außer den Kleidern am Leib etwa vor gewalttätigen Beziehungen in den Frauenhäusern Schutz suchen“, ist Olinda Albertoni, Leiterin des Frauenhauses, dankbar für die Unterstützung des Clubs Soroptimist Allegria, der im nächsten Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.