NÖ Erstberatung in St. Pölten hilft seit 10 Jahren bei Wohnungsnot

Längere Zeit wohnte eine Klientin der NÖ Erstberatung des Vereins Wohnen in den USA. Ihrer Tochter erkrankte und so kam sie zurück nach Niederösterreich. Als sie dann auch selbst krank wurde, holte sie sich Unterstützung durch die NÖ Erstberatung des Vereins Wohnen. „Ich war verzweifelt und hätte nicht gewusst, wie es weitergehen soll“, erzählt die Klientin. So unterstützte die NÖ Wohnassistenz durch das zeitnahe Anmieten einer Wohnung, damit sie mit einem leistbaren Dach über dem Kopf gut durch diese schweren Zeiten kam.

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es die NÖ Erstberatung des Vereins Wohnen, die vorrangig aus Mitteln der NÖ Wohnbauförderung finanziert wird. „Seit 2021 mit einem neuen umfassenden Konzept, um Menschen in herausfordernden Wohnungssituationen auch präventiv unterstützen zu können“, heißt es vom Verein Wohnen. Seit 2021 wurden bereits 5.196 niederösterreichische Haushalte erreicht. Ein Fünftel (1.112) der Anrufenden in diesem Zeitraum kamen aus der Stadt St. Pölten. Insgesamt fanden in zehn Jahren 17.650 Beratungen statt.

„Der wichtigste Ort für uns Menschen sind die eigenen vier Wände“, betonte Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und strich damit die Wichtigkeit dieses Services hervor. Primär werden dort betroffene Personen, jedoch auch Angehörige oder betreuende Einrichtungen zu Hilfsangeboten und Unterstützungsleistungen beraten. „Das Empowerment von Menschen ist uns wichtig! Das heißt zuhören, ernst nehmen, informieren und sie befähigen, auch selbst Schritte zur Lebensverbesserung setzen zu können“, so die Geschäftsführerin des Vereins Wohnen Ingrid Neuhauser. Hilfe gibt es unter 02742/47076.