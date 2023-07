Radlberger Verschönerungsverein wurde 30 Jahre alt

Obwohl die Feier zum 30. Geburtstag des Verschönerungsvereins wetterbedingt um eine Woche verschoben werden musste, schmälerte dies das Fest kaum. Auf insgesamt vier Stationen feierte man in Radlberg den Dreißiger, bot seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Los ging es am Samstag um 14 Uhr in Oberradlberg wo man bei herrlichen Wetter zusammenkam und mit einem Nachmittagskaffe und Mehlspeisen in den Tag startete. „30 Jahre sind schon eine ziemliche Leistung und ich möchte mich hier bei allen Helfern wirklich bedanken“, erklärt dazu Obfrau Barbara Wegscheider. Auch von Bürgermeister Matthias Stadler gab es lobende Worte: „Mit dreißig Jahren ist man noch in der Blüte seines Lebens, ich hoffe auch, das man auch die nächsten dreißig Jahre so tolle Arbeit leistet.“

Nach dem Kaffe ging es für die Gäste um 16 Uhr weiter zum ehemaligen Sonnwendfeuerplatz wo Ulrike Bredel und Angelika Schmutzer mit einer Reitvorführung begeisterten. Danach ging es nach Unterradlberg, wo Auguste Reichel aus ihrem Buch „Aber Großmutter warum?“ las. Auch hier standen wieder Getränke zur Verfügung. Zum Abschluss ging es in den Hübscherpark, wo man gemeinsam einen sehr gemütlichen Nachmittag ausklingen ließ.