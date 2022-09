Seit 20 Jahren belebt das Cinema Paradiso die Stadt St. Pölten

Das Cinema Paradiso hat eine lange Geschichte. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass das Programmkino am Rathausplatz seine Pforten öffnete. Bis ins Frühjahr wird das mit vielen Programm-Highlights gefeiert.

„Begonnen hat alles mit ,Film am Dom‘“, erinnert sich Geschäftsführer Clemens Kopetzky. Die Idee dafür gab es bereits 1993. Daraus sei eine wichtige Bottom-up-Initiative entstanden. „Das Programm wurde von Beginn an gut angenommen“, sagt Kopetzky.

„Wir wollten Kino als Kultur-Standort entwickeln“

Die Resonanz war gut und immer mehr Leute wollten sich engagieren und so kam es schließlich zur Gründung des Vereins, der 15 Jahre lang „Film am Dom“ organisierte.

Schließlich konnte das bestehende C2-Kino nachts bespielt werden. Nach dessen Schließung übernahm das Team rund um die Geschäftsführer Clemens Kopetzky und Alexander Syllaba. „Wir haben ein Konzept entwickelt und wollten Kino als Kultur-Standort entwickeln“, sind sich die beiden einig.

So entstand eine Erfolgsgeschichte. Unkenrufe, die ein rasches Ende des Projektes vorhergesagt hatten, verstummten und die Innenstadt wurde, wie Syllaba sagt, „nachhaltig belebt“.

1,25 Millionen Tickets in 70.000 Filmvorstellungen wurden ausgegeben. 5.500 verschiedene Filme wurden gezeigt, davon mehr als 150 NÖ-Premieren, und 2.000 Veranstaltungen organisiert. Besonders stolz ist das Kino-Team auf die Auszeichnung zum „besten Kino Europas“ („European Cinema of the Year), zu dem das Cinema Paradiso 2006 gekürt wurde.

Programm spricht Menschen jedes Alters an

„Wir haben eine Mischung aus Internationalem auf hohem Niveau und dem Besten aus Österreich“, sagt Syllaba und freut sich, dass das Programm eine riesige Bandbreite an Menschen anspricht: „Hier sitzt die 70-Jährige neben dem 18-Jährigen.“ Durch die Erweiterung um den Saal 3 gibt es seit 2011 auch akustisch Möglichkeiten für mehr Jugendkultur. Denn der qualitative Kinosaal ist auch rasch zur Blackbox umgewandelt.

Ab Oktober wird nun gefeiert. Auch die Außenansicht wird adaptiert. Sie bekommt eine klassische Anzeigentafel, die den Kontakt zwischen Film, Programm und Besuchern herstellen soll. Live-Highlights bringen etwa Fanfare Ciocarlia (10. November), Al Di Meola (15. November), Michael Ostrowski (16. November), Camo & Krooked (19. November) und Christian Brückner (23. November) auf die Bühne im Cinema.

Ein Hoch auf das Cinema

