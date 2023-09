St. Pöltner Samariterbund wurde 75

Der Samariterbund ist in Österreich kaum mehr wegzudenken. Knapp 160 Standorte und rund 12.000 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter sowie Zivildiener sorgen dafür, dass der Samariterbund in Österreich Menschen in Not hilft.

In St. Pölten begann die Geschichte der Ersthelfer im Jahr 1948. Ein paar wenige Freiwillige bildeten die Basis für den Standort in St. Pölten, wo man am Samstag das 75-jährige Jubiläum feierte. „Der erste Aufschwung kam in den 60er Jahren, da kamen die ersten Einsatzfahrzeuge und auch der Standortwechsel in die Herzogenburgerstraße“, erklärt Obfrau Anita Zinner zur Geschichte. Das Rückgrat des Samariterbunds seien aber damals wie heute die Freiwilligen. „Wir haben zwar auch festes Personal, dass den Dienst unter der Woche übernimmt, die Nachtdienste und Wochenenddienste werden aber nach wie vor ehrenamtlich übernommen. Die Freiwilligen sind für uns unersetzlich“, so Zinner. „Es ist ein Stück von Grundvertrauen, dass wir in Österreich und Niederösterreich haben, dass wenn ich ein Problem habe, Nummern wählen kann und dann auch sichergestellt ist, dass ich Hilfe bekomme. Das ist ein Luxus und kann gar nicht genug Wertschätzung erhalten“, lobte auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Samariterbund und dessen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig lobte: „Ich möchte nicht nur zum Jubiläum selbst gratulieren, sondern auch zum Fest selbst. Das neben dem normalen Rettungsdienst zu organisieren. Wirklich Chapeau!"

Auch das Fest zum Jubiläum konnte ohne die vielen Freiwilligen nicht stattfinden. Hier gab es Brathendl, Fahrzeugbesichtigungen, ein Kinderprogramm samt Hüpfburg, Mehlspeisen und Livemusik der „Mostlandstürmer“. Offiziell eröffnet wurde das Fest mit dem Bieranstich durch die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger Ludwig.