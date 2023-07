Zehn Jahre Englisch als Arbeitssprache am BG/BRG St. Pölten gefeiert

Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge mit EAA zeigten in Auftritten die vielfältigen Möglichkeiten, wie Englisch als Arbeitssprache im Unterricht am Gymnasium eingesetzt wird. Schon am Weg zum Veranstaltungsort konnten Besucherinnen und Besucher durch eine Ausstellung einen Eindruck davon gewinnen, was während verschiedener Project Days geleistet und produziert wird. Zuseherinnen und Zuseher zeigten sich begeistert von der Gala. Monika Kraus, die Koordinatorin des Bereichs Englisch als Arbeitssprache, bedankte sich am Schluss der Veranstaltung ausführlich bei allen, die durch ihre Beiträge auf und hinter der Bühne diese Gala möglich gemacht hatten.

Die Implementierung von Englisch als Arbeitssprache wurde noch unter der Leitung von Direktor Rupert Zeitlhofer vorbereitet und unter der Ägide der derzeitigen Schulleiterin Silvia Klimek eingeführt und kontinuierlich ausgebaut. Das Gymnasium Josefstraße bietet ab der fünften Schulstufe Englisch als Arbeitssprache an. Im Sprachenzweig werden in der Oberstufe in mehreren Gegenständen mindestens 50 Prozent des Unterrichts auf Englisch abgehalten. Dadurch sollen Schülerinnen und Schüler optimal auf Studium und Berufswelt vorbereitet werden, wo Englisch als „Lingua franca“ eine Selbstverständlichkeit ist.