Die ASBÖ-Gruppe St. Georgen betreibt seit mittlerweile zehn Jahren ihre SNAW (Sekundär-Notarztwagen). Damit werden etwa Überstellungen zwischen Krankenhäusern durchgeführt. „In den Jahren waren wir fast täglich 24 Stunden im Einsatz, die Ausfälle kann man an einer Hand abzählen“, ist Dienststellenleiter Markus Wieninger stolz.

Seit 2011 sind die Einsätze für das System gestiegen und haben sich bis zum vergangenen Jahr von 936 auf 1.834 Transporte fast verdoppelt. „Die vielen Fahrten im Vorjahr sind auf Corona zurückzuführen“, analysiert Wieninger. Schließlich seien die Normaltransporte immer weniger geworden. „Mit den Covid-Patienten wird dieses Minus aber kompensiert.“

Investitionen in Millionenhöhe

Am 1. Februar 2011 stellte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) St. Georgen den ersten SNAW in Dienst. „Das System war einzigartig in Niederösterreich und wir haben es technisch immer weiter aufgerüstet“, berichtet Wieninger. So wurde etwa ein Inkubator für den Transport von Frühchen angeschafft, für Sonderinfektionstransporte aufgerüstet und schließlich auf Intensivtransportsysteme wie den Bettenintensivtransport (BIT) ausgebaut.

Dienststellenleiter Markus Wieninger zieht Bilanz über zehn Jahre SNAW. Der Wagen wurde bis zum Bettenintensivtransportsystem ausgebaut. Straubinger

„Ich bin stolz, dass wir das alles ohne weitere öffentliche Fördergelder geschafft haben. Wir bekommen wie alle anderen den Rettungseuro. In Summe haben wir in den Jahren jenseits der zwei Millionen Euro investiert“, sagt der Dienststellenleiter, der sich bei der Bevölkerung bedankt, die immer wieder mit Spenden unterstützt.

Insgesamt sechs Einsatzfahrzeuge waren als SNAW im Einsatz und transportierten 13.256 Personen. Fast 3,3 Millionen Kilometer legte das Team des ASB St. Georgen damit zurück. Besetzt wird der SNAW mit zwei Sanitätern, davon mindestens ein Notfallsanitäter und ein Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin als Notarzt.