Gerersdorf feiert 40 Jahre Rückkehr zur Selbstständigkeit

Mit 1. Jänner 1982 erlangte die Gemeinde Gerersdorf nach zehn Jahren der Auflösung wieder ihre Selbstständigkeit. 1971 war das niederösterreichische Kommunalstrukturverbesserungsgesetz beschlossen worden, das die Gemeindelandschaft im Land stark veränderte. Die Anzahl der Gemeinden reduzierte sich von 1.652 auf 559.

Und es traf auch Gerersdorf, das mit einer „Zwangseingemeindung“ konfrontiert war. Der Ort mit den Katastralgemeinden Distelburg, Friesing, Eggsdorf, Grillenhöfe, Hetzersdorf, Hofing, Stainingsdorf und Weitendorf wurden der Stadt St. Pölten zugeteilt. Die Katastralgemeinden Salau, Loipersdorf und Völlerndorf gingen an die Gemeinde Prinzersdorf.

Seinerzeit demonstrierten zahlreiche Gerersdorfer „Freiheitskämpfer“ vor dem Verfassungsgericht in Wien gemeinsam mit Bürgern aus Tattendorf, die für das gleiche Anliegen eintraten. Foto: zVg

Die Reaktion der Bevölkerung war unterschiedlich. Besonders die Situation der Schulen erregte die Gemüter. 1978 kam es zu schwerwiegenden Änderungen bei der Einteilung der Schulen. Die Volksschüler aus Loipersdorf zum Beispiel mussten nach Markersdorf, die Hauptschüler aus Gerersdorf mussten dann die Schule in St. Pölten besuchen.

Es stand auch die Schließung der Volksschule in Gerersdorf im Raum. Unzufrieden waren die Gerersdorfer aber auch wegen der geringen Investitionen der Stadtgemeinde im ehemaligen Gemeindegebiet und der schlechten Verkehrsanbindung nach St. Pölten.

Komitee zog zum Verfassungsgerichtshof

Schließlich wurde ein „Komitee der Interessengemeinschaft zur Wiederherstellung der Gemeinde Gerersdorf“ gegründet. Mehrere Gemeindebürger trafen einander regelmäßig zum Informationsaustausch. Gemeinsam mit einem Wiener Rechtsanwalt, der auch die Weinviertler Gemeinde Alberndorf erfolgreich gegen die Zwangszusammenlegung mit der Gemeinde Haugsdorf vertreten hatte, wurde die Klage beim Verfassungsgerichtshof vorbereitet.

Schlussendlich hat der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 14. März 1981 zugunsten von Gerersdorf entschieden und Gerersdorf wurde mit 1. Jänner 1982 wieder eigenständige Gemeinde in der alten Zusammensetzung.

Am 14. März 1982 wurde der Gemeinderat und am 6. April Helmut Lechner zum ersten Bürgermeister der wiedererstandenen Gemeinde gewählt. Helmut Lechner war es auch, der als vorderster „Freiheitskämpfer“ zahlreiche Mitstreiter für das Anliegen motivieren konnte, was schlussendlich auch zum Erfolg führte.

40 Jahre Freiheit mit Bluatschink und Kabarett

Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 20. August, mit einem Kinderkonzert von Bluatschink um 15 Uhr im Zelt am Florianiplatz. Um 19.30 Uhr gibt es das Ärztekabarett Peter & Tekal mit „Was schluckst du…?“

Am Sonntag, 21. August, startet das Festprogramm mit einer Festmesse um 8.30 Uhr und einem Festakt im Festzelt.

