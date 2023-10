Kultigstes Fasslrutschen der Hauptstadt-Region wird 40

40 Jahre gibt es in Hafnerbach bereits das Fasslrutschn, das in der Region längst Kultstatus hat. Am Samstag, 4. November, lädt die Landjugend zur Jubiläumsparty. Die Tore beim Gasthaus Fischer öffnen sich um 20 Uhr

An sieben Bars gibt es Glühwein, Bier, Wein und mehr zum Anstoßen. Dazu warten echte musikalische Höhepunkte. Die HarmBrothers werden ein letztes Mal die Tanzfläche zum Beben bringen, bevor es nach Jahren der Unterstützung und unvergesslichen Nächten in den DJ-Ruhestand geht. „Ein Moment, den keiner verpassen sollte“, ist sich die Landjugendleitung Judith Gundacker und Marco Rotkröpfl. Im Gewölbekeller werden zudem die Stritzis für den Soundtrack zum Jubiläum sorgen.

Die Landjugend Hafnerbach freut sich über zahlreiche Gäste bei der besonderen Party. „40 Jahre Fasslrutschn sind ein Grund zum Feiern, und es wird sicherlich eine Nacht, die in die Geschichte eingehen wird“, sind Gundacker und Rotkröpfl überzeugt.