Einstimmiger Beschluss und emotionale Reden

Ungefähr 800 Mitglieder zählte die 1863 gegründete Kultusgemeinde St. Pölten (IKG). Das Einzugsgebiet reichte von Traismauer im Norden bis St. Aegyd am Neuwald im Süden und von Krummnußbaum im Westen bis Hadersdorf-Weidlingau im Osten. 400 Juden davon lebten in der Stadt St. Pölten, so heißt es in einer Publikation des Instituts für jüdische Geschichte. Seit Mai 1906 gibt es neben dem städtischen Friedhof den jüdischen Friedhof mit einer Zeremonienhalle. 1938 zerstörten die Nationalsozialisten viele der Grabsteine. In den Kriegswirren 1945 wurden weitere Grabsteine zerstört und die Friedhofsmauer durch Artilleriebeschuss stark beschädigt. 1951 ließ die Stadt St. Pölten die Grabsteine wieder aufrichten. Zuletzt sanierte den Friedhof 1996 der Verein „Shalom“, seither sorgten Stadt und zeitweise Schüler-Projekte für Pflege. Aufgrund von Sturmschäden an den Bäumen und der losen Grabsteine waren weitere Aktivitäten nicht mehr möglich und der Friedhof verfiel.

Die Sperre des jüdischen Friedhofs wurde zum Stadtpolitikum. Jetzt ist allerdings eine Lösung gefunden.Vor dem Beschluss im Gemeinderat appellierte SPÖ-Gemeinderätin Mirsada Zupani: "Ich gehe von einem einstimmigen Beschluss aus, alles andere ist diesem Gemeinderat nicht würdig." Und so kam es: Es wurde einstimmig beschlossen, einen Instandhaltungsvertrag abzuschließen und den Friedhof samt Zeremonienhalle noch heuer zu sanieren.

Aus den emotionalen Reden der Lokalpolitiker

"Jeder Friedhof zeugt von Vorfahren, von Geschichte. Zwischen dem Geburts- und Sterbedatum war ein Leben. Die Hinterbliebenen zollen den verstorbenen Andenken. Um die jüdischen Gräber kann sich niemand kümmern. Es gibt keine Nachkommen mehr, die sich darum kümmern können. Heute ist Dr. Hans Morgenstern der einzige jüdische Bürger in St. Pölten. Heute gibt es keine Kultusgemeinde mehr. Warum? Das wissen wir alle. Darum, nie wieder, nie wieder Faschismus." Gemeinderätin Mirsada Zupani (SPÖ)

"Es ist unsere demokratische Pflicht, dass sich solche Gräuel nie mehr wiederholen. Wir als gewählte Vertreter der Stadt haben die Pflicht als Nachgeborene, uns bei allen ehemaligen Mitbürgern in aller Form zu entschuldigen für die Taten von St. Pöltnern auf Seiten der Nazi-Mordmaschinerie. In Abstimmung könnte ich mir auch vorstellen, dass es Patenschaften für die zu renovierenden Gräber gibt." Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP)

"Jüdische Friedhöfe sind besondere Erinnerungsorte. Nach der Ermordung waren diese dem Verfall ausgesetzt. Immer wieder melden sich noch immer Nachkommen, weil sie wissen, dass ihre Vorfahren Teil der jüdischen Gemeinde St. Pöltens waren. Wenn Nachkommen in die Stadt kommen, sollen sie einen würdigen Erinnerungsort vorfinden." Stadträtin Christina Engel-Unterberger (Grüne)

"Es darf kein Vergessen geben. Wir müssen wissen, wie wir dieses Wissen weitergeben. Jegliche Form der Verharmlosung muss bekämpft werden." Gemeinderat Niko Formanek (NEOS)

"Wir sind die Letzten, die von Überlebenden geschildert bekommen können, was damals passiert ist. Heute wissen wir, dass dieser Menschenhass nicht gewonnen hat. Dennoch müssen wir ehrlich sein, dass Antisemitismus nicht Geschichte ist, wenn die Erinnerung an die Verbrechen verharmlost und politisch missbraucht wird. Wenn bei Corona-Demos skandiert wird, das sie die neuen Juden sind. Das geht nicht. Sorgen wir für ein mahnendes Gedenken, setzen uns für ein bewusstes Gedenken ein." Gemeinderat Florian Krumböck (ÖVP).

"Der jüdische Friedhof soll wieder ein Ort werden, wo Familien hingehen und Gedenken können. St. Pölten ist sich der besonderen Bedeutung bewusst." Gemeinderätin Birgit Becker (SPÖ)

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren