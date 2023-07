Schwimmen, wuzzeln und feiern zum Schulschluss am Ratzersdorfer See

Man hört sie, bevor man sie sieht. Die St. Pöltner Jugendlichen verliehen ihrer Freude über den Schulschluss Ausdruck mit Musik und guter Laune am Ratzersdorfer See. Lautstärke und Zusammenkunft waren allerdings stark lokal beschränkt. Die restlichen Badegäste schienen sich nicht gestört gefühlt. An einem Ufer saßen, standen und schwammen die Jugendlichen in Grüppchen zusammen. Einzelne mit hartem Alkohol in der Hand, einige mit Bier, viele mit Wasser oder Limonaden. Die verteilten auch die Sozialarbeiter und Streetworker, die ebenso wie die Polizei vor Ort waren. Ihr Tenor: Ein ruhiger Schulschluss.

Dem war nicht immer so. Über Jahre war der St. Pöltner Sparkassenpark berühmt-berüchtig für die Eskalationen dort am Zeugnistag. Initiativen und Einsatzkräfte zeigten immer stärker Präsenz, was auch Wirkung zeigte. Dann kam Covid, der Park war zwei Jahre lang zu Schulschluss komplett gesperrt. Und letztes Jahr dann die Überraschung: Das Gelände war menschenleer. Die Jugendlichen? Am See.

Dort ist es ja auch viel besser, waren sie sich auf Nachfrage einig. Die Sparkassenpark-Tradition war vielen noch bekannt, doch nicht mehr reizvoll. Lieber ans Wasser und zu den Beachvolleyball-Plätzen. Die waren gut bevölkert und im Gegensatz zum Sparkassenpark stellten auch sonst die Jugendlichen am See ihre sportliche Seite zur Schau. Trinken würden sie nicht, meinten etwa ein paar Burschen, schließlich müssten sie noch ins Fitness-Studio.