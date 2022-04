St. Pöltner Europaballett nahm vom Krieg geflüchtete Schülerinnen auf

Werbung

Bis vor Kurzem trainierten die Neuzugänge im Europaballett noch zu Hause in den ukrainischen Ballettakademien. Doch plötzlich kam der Krieg und die jungen Frauen mussten sich umorientieren. Das Europaballett in Wagram hat sie mit offenen Armen empfangen und ermöglicht ihnen, ihre Ausbildung weiterzuführen und in Form zu bleiben.

„Viele sind schon sehr traumatisiert. Da gibt der Tanz ein Stück Normalität.“ Europaballett-Sprecher Philipp Preiss

Bisher studierten die jungen Frauen zwischen 14 und 17 Jahren in staatlichen Ballettakademien in Kiew, Charkow und Dnepropetrovsk. Dort bekamen sie neben der Ballet- auch ihre Schulausbildung.

Den tänzerischen Teil absolvieren sie jetzt in St. Pölten und den schulischen Teil weiterhin online. Die Benotung der Balletteinheiten wird in der Ukraine anerkannt und somit können sie ihre Ausbildung ohne Unterbrechung weiterführen.

Im Training zu bleiben, sei wichtig, sagt Europaballett-Sprecher Philipp Preiss. Aber ebenso wichtig sei, den Mädchen ein bisschen Alltag zu ermöglichen: „Viele sind schon sehr traumatisiert. Da gibt der Tanz ein Stück Normalität.“

Momentan sind es eine Handvoll Schülerinnen, Kapazitäten hätte das Europaballett aber für bis zu 20 Tänzerinnen. Die Ukrainerinnen beteiligen sich schon an der Produktion von „Cinderella“. Das Familienballett kommt Ende April zur Aufführung. Im Mai wird bei einem Event jungen Choreografien eine Bühne geboten. Dabei tritt auch eine Solistin des ukrainischen Staatsballetts auf.

Derweil funktioniere die Kooperation gut, sagt Preiss. Aber die Frage sei, wie es weitergehen soll: „Natürlich wollen die Mädchen zurück. Aber niemand weiß, wann das geht.“

