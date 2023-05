Talente der Region St. Pölten zeigten Können bei Tag der Musikschulen

An zwei Tagen zeigten die Musikschulen des Landes, was in ihnen steckt. In der Region St. Pölten standen unter anderem einige Konzerte am Programm: die Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten lud zum Preisträgerinnen und -trägerkonzert, der Musikschulverband Dunkelstein zum Ensemblekonzert, die Musikschule Prinzersdorf zum Konzert der Musikschul-Juniors und die Musikschule Perschlingtal zum „Musik-Marathon“ mit drei Konzerten.

In Wilhelmsburg spielten die Nachwuchsstars der Musikschule im Parkbad auf. Am Freitag bot der Gemeindeverband der Musikschule Prinzersdorf Pop & Rock zum Mitmachen in der NMS Prinzersdorf, Unterricht „zum Anfassen“ in der Musikschule und eine musikalische Geschichte in den Volksschulen Gerersdorf, Hafnerbach und Haunoldstein. Vier Ensembles des Gemeindeverbands der Regionalmusikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten empfingen zudem Gäste aus der Partnergemeinde Böhmenkirchen in Deutschland und ihren Gastfamilien musikalisch.

