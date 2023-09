Caroline Athanasiadis: „Mein Beruf ist meine Kraftquelle“

NÖN: Sie sind zurzeit unter anderem mit Ihrem Kabarettprogramm „Souvlaki Walzer“ auf Tour. Was hat es mit dem Namen auf sich?

Caroline Athanasiadis: Er beschreibt meinen täglichen Zwiespalt im Alltag einer Wienerin, die griechische Wurzeln hat. Mein Leben wird von beiden Kulturen extrem beeinflusst und das führt manchmal zu Missverständnissen und Chaos, kann aber auf der anderen Seite so wunderbar bereichernd sein.

Am 29. September halten Sie für einen Abend mit „Souvlaki Walzer“ in St. Pölten. Worauf darf sich das Publikum freuen?

Athanasiadis: Es ist ein Abend, der für jeden etwas zu bieten hat. Ich erzähle über meine ereignisreiche Beziehung, meine manchmal nervenden Kinder, spiele mich pantomimisch durch diverse Alltagssituationen und es gibt außerdem kleine Seitenhiebe auf die Politik und unser Schulsystem.

Was verbinden Sie mit der niederösterreichischen Landeshauptstadt?

Athanasiadis: Meine erste Choreographie durfte ich am Stadttheater St. Pölten machen. Es folgten ein paar Jahre, wo ich von Musical über Operette einiges choreographierte. Ich war also täglich dort und konnte auch verfolgen, wie sehr sich – zum Guten – das Stadtbild verändert hat. Abgesehen davon, arbeitet mein Mann beim SKN St. Pölten, also bin ich automatisch mit der Landeshauptstadt verbunden.

Sie haben heuer Ihr erstes Buch veröffentlicht und treten neben Ihrem Solo-Programm „Souvlaki Walzer“ auch als Duo unter dem Namen „Kernölamazonen“ auf. Ihre Auftritte sind bis Ende des nächsten Jahres durchgetaktet. Das klingt ziemlich stressig. Ist Ihr Beruf für Sie eine Art Lebenselixier?

Athanasiadis: Definitiv! Ich habe das große Glück, meinen Beruf zu lieben und ihn gerne zu machen. Was für manche stressig klingt, ist für mich eine Kraftquelle. Natürlich gibt es Tage, wo ich vielleicht nicht so viel Lust verspüre, mein Sofa zu verlassen, aber im Endeffekt hat es sich immer gelohnt!

Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Kunst?

Athanasiadis: Aus dem Alltag, aus meiner Umgebung und von der Familie. Eigentlich muss man nur die Augen und Ohren offen halten und die Lust verspüren, Menschen zu unterhalten, dann ergeben sich die Dinge von selbst.

Sie sind Kabarettistin, Autorin, Musicaldarstellerin sowie Schauspielerin und haben 2021 bei der Show „Dancing Stars“ gewonnen. Was planen Sie als Nächstes?

Athanasiadis: Mein großer Traum ist es, einmal eine Disney-Figur zu synchronisieren. Das fehlt noch auf meiner To-do-Liste. Auch wenn es nicht sehr realistisch ist, gebe ich diesen Traum nicht auf!

Welchen Ratschlag würden Sie Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern mit auf den Weg geben?

Athanasiadis: Nicht aufgeben! Von Rückschlägen lernen, aber nicht unterkriegen lassen!