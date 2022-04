„Felix“ im Röstolymp: Österreich-Gold und WM-Ticket für St. Pöltner

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Zuerst werden die Bohnen abgewogen, dann per Hand gemahlen und schließlich im Filter mit heißem Wasser aufgegossen. Aber nicht irgendwie, achtmal kreisförmig, dann zentral, dann noch einmal viermal kreisförmig und wieder ein „Center Pour“. Felix Teiretzbacher vom St. Pöltner Felix-Kaffee weiß, wie er Kaffee zubereitet. Und, wie er ihn röstet.

Dieses Wissen sicherte dem St. Pöltner jetzt den ersten Preis bei den „Austria Roasting Championships“ und ein Ticket für die Weltmeisterschaft im Juni in Mailand.

„Ich wollte nicht von meinem Thron stürzen und eigentlich noch viel mehr vorher trainieren, bin dann aber immer nur am Abend dazugekommen.“ Teiretzbacher hatte den Erfolg nicht erwartet

Schon beim letzten Bewerb 2019 holte sich der Kaffeekenner Gold. Beide Male habe er es nicht erwartet: „Ich wollte nicht von meinem Thron stürzen und eigentlich noch viel mehr vorher trainieren, bin dann aber immer nur am Abend dazugekommen.“

Trainieren musste Teiretzbacher sein theoretisches Wissen genauso wie sein praktisches. Am Anfang sollten die 13 Bewerber kaputte Kaffeebohnen – „Defekte“ – in einer unbekannten Rohkaffee-Mischung detektieren. Dafür wird die Feuchtigkeit und Dichte gemessen, Farbe, Geruch und Gewicht miteinbezogen.

Nach dieser quasi chemischen Übung erstellten die Bewerber einen „Röstplan“, mussten sich also überlegen, wie sie die Bohnen rösten, und genau angeben, wie sie dann herauskommen. Schwierig sei das zusätzlich gewesen, weil Teiretzbacher die Röstmaschine für diesen „Practice Roast“ nicht kannte. Für Felix-Kaffee hat er sich gerade eine neue gekauft, die 30 Kilo fasst – seine alte schafft sieben.

Wiesers Porzellan-Filterset sorgte für weiteren Preis

Am Ende stand noch eine Blindverkostung der fertigen Kaffees an. „Dieser Bewerb ist einfach spannend, weil ein Kaffeesample auf so viele verschiedene Arten verarbeitet wird.“

Nicht nur Teiretzbacher holte einen Sieg für „Felix“-Kaffee ins Haus. Petra Wieser von „Mindful Design and Craft“ kreierte ein Porzellan-Filterset für das St. Pöltner Unternehmen. Damit holte sie sich den 1. Preis bei den Creative Business Awards der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Mit dieser Kanne führt Teiretzbacher auch sein „Kaffee-Ritual“ durch. Ein Papierfilter muss trotzdem noch dazu, und zwar ungebleicht. Alles andere beeinflusse leider den Geschmack, erklärt der Röster. Filterkaffee auf verschiedene Arten trinkt er am liebsten. Allerdings nicht in der Früh. Da gießt er sich lieber Kräuter auf.

