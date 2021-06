Der unbeständige, nass-kalte Frühling hinterlässt seine Spuren. Sowohl Bäuerinnen und Bauern als auch die Betreiber der Freibäder hatten mit den frischen Temperaturen zu kämpfen.

Häufige Regenschauer sorgten in den Bädern für viel Platz auf den Liegewiesen. So waren wetterbedingt nur an zwei Tagen zehn bis zwölf Schwimmer im Parkbad Wilhelmsburg.

Auch das Citysplash in der Landeshauptstadt hat noch ausreichend Platz für ambitionierte Schwimmer. Die Betreiber kritisieren auch die ihrer Meinung nach zu späten Öffnungen. Hier hätte man viel früher sicher aufsperren können. Große Hoffnungen stecken die Badbetreiber aber in den Sommer.

Weniger der Niederschlag als die kühlen Temperaturen machen der Landwirtschaft zu schaffen. Diese setzen besonders dem Mais zu. Bezirksbäuerin Maria Brandl weiß: „Die Blätter sind zum Teil gelb und noch sehr klein.“

Bezirksbäuerin Maria Brandl auf ihrem Erdäpfelacker. Das Wachstum lässt aufgrund der niedrigen Temperaturen noch zu wünschen übrig. privat, privat

Auch die Zuckerrüben brauchen Bodentemperaturen um die 12 Grad. „Da sind wir weit weg. Wir sind sicher zehn bis zwölf Tage im Rückstand bei der Entwicklung.“

Bezirksbauernkammerobmann Anton Kaiblinger spricht gar von einer zeitlichen Verschiebung von rund zwei bis drei Wochen im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr: „Die Ernte wird sich aufgrund des Wetters heuer verzögern. Getreide etwa wurde in den letzten Jahren schon Anfang Juli geerntet, heuer wird das erst Anfang August sein.“

Anton Kaiblinger ist Bezirksbauernkammerobmann. Monihart, Monihart

Nicht den Niederschlag, sondern Wind und Kälte sieht Kaiblinger als Problem. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden davon Erdbeeren und Spargel. „Da ist die Ernte heuer ganz schlecht“, sagt Kaiblinger.

Weniger pessimistisch sieht Anna-Maria Dangl die Situation. Sie bewirtschaftet ihr Erdbeerfeld in Windpassing seit 2017 und spricht trotz niedrigerer Temperaturen von einem guten Fruchtansatz: „Ich befürchte aber, dass es heuer eine kürzere Saison werden wird.“ Denn selbst bei den späteren Sorten hängen schon jetzt einige Früchte an den Pflanzen.

Die zeitliche Verzögerung zeigt sich auch bei den Obstbauern der Stadt. Landwirt Johannes Buchinger setzt seit 2003 auf Bio-Obst: „Heuer sind wir zwei Wochen später dran, verglichen mit den letzten Jahren.“ Die Kälte habe den verschiedenen Obstsorten aber unterschiedlich stark zugesetzt. So gab es heuer bei den Äpfeln keine größeren Probleme, aber die Marillen wurden teilweise abgefroren, weiß Buchinger.