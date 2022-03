Aroma-Praxis für den Ort

Werbung

Viele Jahre hat sich die ausgebildete Volksschullehrerin Tanja Weyrer hobbymäßig mit Aromakunde beschäftigt. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Diplom- Aromapraktikerin führt sie jetzt im Institut „Bauchgefühl“ in Karlstetten gewerberechtliche Beratungen zur Erreichung von körperlicher und energetischer Ausgewogenheit durch.

"In der Aromapraxis geht es um das Wissen verschiedenster Pflanzen und ihrer Wirkungen“, so Tanja Weyrer, die naturreine ätherische Öle einsetzt, um körperliche und mentale Gesundheit zu erhalten. Im Institut in der Sigmundgasse 4 hat die Aromapraktikerin auch Zukunftspläne. Sie will neben Einzelberatungen auch Vorträge und Workshops durchführen.

