Jetzt ist es offiziell: Bürgermeister Anton Fischer (ÖVP) wird bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr kandidieren. „Ich habe bereits bei meinem Amtsantritt im Jahr 2010 erklärt, dass ich nur zehn Jahre – zwei Funktionsperioden – zur Verfügung stehe“, erklärt er. Das habe er auch seiner Familie und seinem Dienstgeber zugesagt. Fischer ist vor 20 Jahren als Quereinsteiger in die Politik gekommen. Aufgrund dieser Lebensplanung tue es ihm nicht leid, jetzt aufzuhören.

Fischer wird als Jurist in der Rechtsabteilung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus auf volle Dienstverpflichtung gehen. Außerdem will sich der 53-Jährige vermehrt seinen drei Söhnen und seiner Frau widmen. „Die abendlichen Termine und Verpflichtungen werden wegfallen“, meint Fischer. Auch sportlichen Aktivitäten will er mehr Zeit widmen.

„Beschlüsse fast immer einstimmig“

In Fischers Amtszeit konnte eine Lösung für den Swap-Deal zwischen Raiffeisenlandesbank und Marktgemeinde gefunden werden. Auch das Gemeinschaftshaus in Weyersdorf wurde ausfinanziert. Errichtet wurden das Biomasse-Heizwerk und der Friedhof von der Pfarre übernommen. „Außerdem haben wir an den Abwasserverband Pielachtal angeschlossen und das Wasser- und Kanalnetz ausgebaut“, berichtet Fischer. Weitere Schwerpunkte waren die Widmung der Baugründe Sigmund und die Straßensanierung samt Marterl-Errichtung. „Mit den anderen Fraktionen gab es eine gute Zusammenarbeit, die Gemeinderatsbeschlüsse fielen fast immer einstimmig“, sagt der Bürgermeister.

Fischers Nachfolge ist geregelt. Der 40-jährige Vizebürgermeister Thomas Kraushofer wird als Spitzenkandidat in den Gemeinderatswahlkampf gehen.