Zu einer "Person in Notlage" rückte die Freiwillige Feuerwehr Karlstetten am Donnerstag am frühen Nachmittag. Nach einem Sturz im 1. Stock seines Wohnhauses am Hauptplatz musste ein 80-jähriger Pensionist mittels Drehleiter geborgen werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Verletzte bereits von den Rettungskräften versorgt und danach von den Einsatzkräften der Feuerwehr St. Pölten-Stadt mittels Drehleiter und Korbschleiftrage geborgen.

Die Feuerwehr Karlstetten war mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz, die Stadtfeuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Mann.

"Aufgrund der derzeitigen Straßen-Baustelle am Hauptplatz mussten für den Einsatz der Drehleiter besondere Vorkehrungen getroffen werden", so Einsatzleiter FF-Kommandant Daniel Rubisoier.